En medio de las críticas, un referente histórico de River respaldó a Gallardo: “Lo banco a muerte”

No es habitual que River pierda cuatro partidos consecutivos. La última vez había sido en 2010 con Leonardo Astrada en el banco de suplentes. Luego de las caídas ante Palmeiras -en el Monumental y el Allianz Parque-, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra, el Millonario tiene un duro desafío por delante, aunque puede ser el envión anímico necesario para levantarse luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo enfrentarán el próximo jueves a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin duda, es un partido incómodo para River. El Millonario lejos está de mostrar su mejor nivel y Racing es uno de los equipos más regulares de los últimos años, además cuenta con un gran plantel. Los de Núñez y los de Avellaneda se verán las caras el jueves 2 de octubre desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito por un lugar en las semifinales del torneo más federal del país, en dicha instancia espera Independiente Rivadavia de Mendoza.

Fuerte respaldo a Marcelo Gallardo

Los jugadores están en el centro de la escena de las críticas de los hinchas de River por este presente, pero Marcelo Gallardo también recibió algunos cuestionamientos, aunque en el Monumental se lo sigue ovacionando cada vez que lo pisa. En este marco, quien respaldó al Muñeco fue Nelson Cuevas y lo hizo en diálogo con DSports Radio: “Seguramente va a tratar de que el equipo funcione mejor”.

Además, agregó: “Yo siempre le doy mi apoyo incondicional a Marcelo Gallardo porque es el técnico de mi club querido y porque lo considero una persona fantástica, un amigo. Lo banco a muerte. River no te da tiempo a mejorar, el equipo no ha estado cien por ciento metido y no ha podido consolidarse”.

Nelson Cuevas en 2001 con la Selección de Paraguay. (Foto: Getty).

“Este es un juego colectivo y todos deben brindar el máximo posible para mejorar. A pesar de haber hecho una gran inversión y de haber traído a los mejores del fútbol argentino, River no ha podido estar en su mejor nivel. El fútbol es así y es muy cambiante”, agregó Pipino.

Por último, el atacante paraguayo que jugó más de 100 partidos en River afirmó: “Es normal que haya presión si estás en River. El futbolista tiene que saber eso. Es un club que no espera a nadie y en el día a día hay que competir al máximo. Tiene una nueva oportunidad el próximo jueves y eso es lo más lindo que te da el fútbol. Creo que se va a ir acomodando poco a poco, porque tiene grandísimos futbolistas”.

