Ganó cinco títulos con River, jugó dos Mundiales con Paraguay y puso a Gustavo Alfaro por encima de Gallardo: “Es lo máximo”

Tras la nueva derrota sufrida por River después de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, el último domingo en el Estadio Monumental ante Deportivo Riestra, un ex jugador del club como Nelson Cuevas se refirió al delicado presente futbolístico y a las complicaciones que ha tenido Marcelo Gallardo al frente del equipo desde su regreso.

“River no te da tiempo a mejorar, el equipo no ha estado cien por ciento metido y no ha podido consolidarse. Este es un juego colectivo y todos deben brindar el máximo posible para mejorar. A pesar de haber hecho una gran inversión y de haber traído a los mejores del fútbol argentino, River no ha podido estar en su mejor nivel. El fútbol es así y es muy cambiante”, comenzó reflexionando en diálogo con DSports Radio.

“Es normal que haya presión si estás en River. El futbolista tiene que saber eso. Es un club que no espera a nadie y en el día a día hay que competir al máximo. Tiene una nueva oportunidad el próximo jueves y eso es lo más lindo que te da el fútbol. Creo que se va a ir acomodando poco a poco, porque tiene grandísimos futbolistas”, agregó el cinco veces campeón con el Millonario haciendo referencia al duelo de eliminación directa en Copa Argentina ante Racing.

Con una actualidad completamente diferente a la del club que se ganó su corazón, Nelson Cuevas disfruta de una Selección de Paraguay con la que supo disputar dos Mundiales y que gracias a Gustavo Alfaro se dará cita también en la Copa del Mundo de 2026.

Alfaro clasificó a Paraguay al Mundial de 2026. (Foto de Getty).

“Alfaro es lo máximo. Supo como absorber la presión y ha hecho una selección imbatible, que juega cada partido con mucha actitud. Se ha notado un gran cambio desde que llegó, tiene un rol importantísimo. Vino a cambiarlo todo“, expresó sobre el entrenador con pasado en Boca y en la Selección de Ecuador.

Incondicional de Gallardo

Aunque reconoció que en la actualidad es mejor el presente de Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay, Nelson Cuevas siempre fue un incondicional de Marcelo Gallardo, con quien compartió plantel en El Millonario.

“Seguramente va a tratar de que el equipo funcione mejor. Yo siempre le doy mi apoyo incondicional a Marcelo Gallardo porque es el técnico de mi club querido y porque lo considero una persona fantástica, un amigo. Lo banco a muerte”, había dicho durante una entrevista concedida a Bolavip en mayo.