Sufre Gallardo: el titular de River que se perderá los clásicos con San Lorenzo e Independiente

Aunque River cosechó cuatro puntos de seis posibles en el inicio del Apertura 2025 de la Copa de la Liga, en ninguna de sus dos primeras presentaciones, con empate ante Platense y triunfo por la mínima anta Instituto, Marcelo Gallardo quedó conforme con el rendimiento futbolístico del equipo.

En ese sentido, las dos próximas fechas representarán una verdadera prueba para El Millonario, que en busca de comenzar a ensamblar mejor sus piezas tras un gran mercado de pases, deberá verse las caras nada menos que con San Lorenzo e Independiente, en dos enfrentamientos clásicos, repletos de historia.

De cara a esos dos compromisos, Marcelo Gallardo no recibió buenas noticias en relación a un futbolista que alineó como titular en los primeros partidos. Se trata de Maxi Meza, quien había tenido que ser reemplazado por Santiago Simón ante Instituto y que el miércoles se realizó los estudios médicos que confirmaron la lesión.

Se trata de una tendinitis rotuliana que lo venía aquejando anteriormente y que ya lo dejó desafectado del duelo del próximo domingo 2 de febrero ante San Lorenzo, en condición de visitante, y que muy probablemente lo deje al margen también del partido ante Independiente que se disputará el sábado 8 en el Estadio Monumental.

Meza fue titular en los dos primeros partidos que disputó River en el Apertura de la Copa de la Liga.

¿Qué había dicho Gallardo sobre la lesión de Meza?

En la conferencia de prensa posterior a la victoria por la mínima ante Instituto en el Monumental, con gol agónico de Gonzalo Montiel, Marcelo Gallardo ya se había referido a las causas de la sustitución de Maximiliano Meza por Santiago Simón.

“Venía con una tendinitis rotuliana que lo tenía medio incómodo y no le permitía estar con normalidad en el juego. Noté eso en el primer tiempo, que no fluía o no estaba cómodo, y por eso decidí sacarlo“, manifestó el Muñeco para dar cuenta de que el malestar era precedente al partido. En ese sentido, la buena noticia es que la molestia no se agravó.

¿Quién reemplazara a Meza ante San Lorenzo?

Quien más chances suma de reemplazar a Maximiliano Meza como titular en el compromiso más inmediato que disputará River, este domingo ante San Lorenzo en El Gasómetro, es el paraguayo Matías Rojas, uno de los siete refuerzos que sumó el club para la presente temporada y autor del gol del empate ante Platense en la primera fecha.