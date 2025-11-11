Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Sufre todo River: se confirmó cuándo se operará Maxi Meza y cuántos meses estará sin poder jugar

El volante sufrió una nueva lesión en la rodilla izquierda y deberá ingresar al quirófano para luego afrontar una recuperación que le hará perderse la pretemporada 2026.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Maxi Meza volvió a encender las alarmas de la enfermería de River.
© GettyMaxi Meza volvió a encender las alarmas de la enfermería de River.

En medio de la fuerte preocupación que dejó el Superclásico, los dolores de cabeza para River vienen también desde la enfermería, y se debe a Maximiliano Meza. Es que luego de confirmarse que sufrió un desprendimiento en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, los pasos a seguir para el volante tampoco son alentadores: será operado este miércoles, iniciando una inactividad que se extenderá por meses. Al punto que se perderá la pretemporada 2026.

Vale recordar que Meza debió abandonar el campo de juego de La Bombonera a los 30 minutos del primer tiempo. Se trata de la quinta lesión que padece el volante en el año, marcando un 2025 de absoluto calvario para el jugador, que por la tarde del miércoles ingresará nuevamente al quirófano.

Según los plazos establecidos por el cuerpo médico, la recuperación le demandará aproximadamente tres meses, lo que implica que el volante recién volverá a estar disponible para el cuerpo técnico en febrero del 2026. Por lo tanto, al perderse la pretemporada de verano, Meza deberá realizar una puesta a punto especial una vez que reciba el alta médica.

Un año marcado por lesiones

Esta será la segunda vez en el semestre que Meza ingresa al quirófano para tratar su rodilla izquierda. En julio pasado, tras el Mundial de Clubes, había sido intervenido para aliviar una tendinopatía que lo dejó inactivo por más de 90 días. Y con el diagnóstico, puertas adentro de River no deja de crearse una fuerte preocupación por la reincidencia de las lesiones en el mismo sector.

Maxi Meza abandonó La Bombonera entre lágrimas (Getty Images).

Maxi Meza abandonó La Bombonera entre lágrimas (Getty Images).

Ahora, con la baja de Meza, que lleva siete goles y cuatro asistencias en 44 partidos desde su llegada a mediados de 2024, se une a la larga lista de ausencias que tendrá River para la última fecha del Clausura ante Vélez. Allí se suma Facundo Colidio (actualmente lesionado), Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña (sancionados por acumulación de amarillas), Kevin Castaño y Matías Galarza (convocados a la Selección de Colombia y Paraguay).

Publicidad

Datos clave

  • El volante Maximiliano Meza será operado este miércoles por desprendimiento del tendón rotuliano.
  • La recuperación de Meza demandará tres meses y no participará de la pretemporada 2026.
  • Esta es la quinta lesión del volante en 2025 y su segunda cirugía en la rodilla izquierda.
Diego Latorre criticó sin piedad a un titular de River tras la derrota en el Superclásico: “No hace goles, no asiste, no pisa el área”

ver también

Diego Latorre criticó sin piedad a un titular de River tras la derrota en el Superclásico: “No hace goles, no asiste, no pisa el área”

Los 5 históricos de River que pueden jugar su último partido el próximo domingo ante Vélez

ver también

Los 5 históricos de River que pueden jugar su último partido el próximo domingo ante Vélez

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Por qué la Selección de Angola no juega el Mundial 2026
Mundial 2026

Por qué la Selección de Angola no juega el Mundial 2026

La inesperada revelación que refleja que Colapinto fue más rápido que Gasly durante el GP de Brasil de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

La inesperada revelación que refleja que Colapinto fue más rápido que Gasly durante el GP de Brasil de la Fórmula 1

El extraño puntaje que Nicolás Tagliafico le puso a la Scaloneta
Selección Argentina

El extraño puntaje que Nicolás Tagliafico le puso a la Scaloneta

Neymar protagoniza un nuevo escándalo: "Expuso a sus compañeros"
Fútbol Sudamericano

Neymar protagoniza un nuevo escándalo: "Expuso a sus compañeros"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo