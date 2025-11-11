Sufre todo River: se confirmó cuándo se operará Maxi Meza y cuántos meses estará sin poder jugar

En medio de la fuerte preocupación que dejó el Superclásico, los dolores de cabeza para River vienen también desde la enfermería, y se debe a Maximiliano Meza. Es que luego de confirmarse que sufrió un desprendimiento en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, los pasos a seguir para el volante tampoco son alentadores: será operado este miércoles, iniciando una inactividad que se extenderá por meses. Al punto que se perderá la pretemporada 2026.

Vale recordar que Meza debió abandonar el campo de juego de La Bombonera a los 30 minutos del primer tiempo. Se trata de la quinta lesión que padece el volante en el año, marcando un 2025 de absoluto calvario para el jugador, que por la tarde del miércoles ingresará nuevamente al quirófano.

Según los plazos establecidos por el cuerpo médico, la recuperación le demandará aproximadamente tres meses, lo que implica que el volante recién volverá a estar disponible para el cuerpo técnico en febrero del 2026. Por lo tanto, al perderse la pretemporada de verano, Meza deberá realizar una puesta a punto especial una vez que reciba el alta médica.

Un año marcado por lesiones

Esta será la segunda vez en el semestre que Meza ingresa al quirófano para tratar su rodilla izquierda. En julio pasado, tras el Mundial de Clubes, había sido intervenido para aliviar una tendinopatía que lo dejó inactivo por más de 90 días. Y con el diagnóstico, puertas adentro de River no deja de crearse una fuerte preocupación por la reincidencia de las lesiones en el mismo sector.

Maxi Meza abandonó La Bombonera entre lágrimas (Getty Images).

Ahora, con la baja de Meza, que lleva siete goles y cuatro asistencias en 44 partidos desde su llegada a mediados de 2024, se une a la larga lista de ausencias que tendrá River para la última fecha del Clausura ante Vélez. Allí se suma Facundo Colidio (actualmente lesionado), Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña (sancionados por acumulación de amarillas), Kevin Castaño y Matías Galarza (convocados a la Selección de Colombia y Paraguay).

