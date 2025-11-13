River hoy: la baja de Montiel, jugadores que Gallardo mandó a Reserva y operación de Maxi Meza

River continúa entrenándose en Ezeiza de cara al cierre de la primera fase del Torneo Clausura, en el que estará obligado a conseguir una victoria en su visita a Vélez en Liniers para no perder la chance de acceder a la Copa Libertadores del próximo año ni poner en riesgo su lugar en los playoffs por el título.

Para el partido programado para el próximo domingo desde las 19.00, Marcelo Gallardo sumó varias bajas entre lesiones y sanciones, por lo que sigue siendo una incógnita la alineación con la que saldrá a afrontar sus propias urgencias en busca de recomponer la imagen de cara a los hinchas.

Montiel, la última baja

Gonzalo Montiel había llegado con lo justo al Superclásico, afectado por un esguince de rodilla izquierda, y la exigencia del pasado domingo en La Bombonera terminará por dejarlo afuera del partido ante Vélez en Liniers.

De esta manera, todos los caminos conducen a que el lateral derecho en el Estadio José Amalfitani vuelva a ser Fabricio Bustos, que había jugado dos de los tres compromisos previos al cruce con Boca.

Los juveniles que Gallardo bajó a Reserva

Tres días antes del duelo entre Vélez y River en Liniers, Marcelo Gallardo tomó la determinación de bajar a Reserva a cuatro futbolistas que venían entrenándose con el plantel profesional. El equipo de Pichi Escudero se medirá con Tigra por los octavos de final de la Copa Proyección y podrá contar con Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Juan Bautista Dadín y Agustín Ruberto.

Esto no quiere decir que los cuatro queden inmediatamente descartados para el duelo ante El Fortín del próximo domingo a las 17.00. Por el contrario, una buena producción podría hacer que cualquiera de ellos gane lugar en la consideración del DT para hacerse lugar en la convocatoria.

Maxi Meza fue operado con éxito

Maximiliano Meza sufrió una avulsión (desprendimiento) del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el Superclásico y este miércoles fue operado en el Sanatorio Agote, por lo que desde este mismo jueves iniciará su recuperación.

De acuerdo a los tiempos de una lesión de este tipo, se espera que tenga entre tres y cuatro meses de rehabilitación. De esta manera, volvería a tener rodaje recién en febrero o marzo de 2026.

Todas las bajas en River

Contando a los dos futbolistas con lesiones de gravedad (Germán Pezzella y Giorgio Costantini), River suma nueve ausencias para la visita a Vélez. La lista la encabezan los dos defensores titulares suspendidos por acumulación de amarillas: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

Por otra parte, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda no serán de la partida debido a que fueron convocados para Colombia y Paraguay, respectivamente. Además, se suman Facundo Colidio, Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, que recientemente sufrieron complicaciones físicas.