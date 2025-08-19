Es tendencia:
Gallardo recuperó a una pieza clave, pero no tendría a Maxi Salas para River vs. Libertad

El entrenador riverplatense está pensando en lo que será el partido del jueves por la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Después de lo que fue la victoria sobre Godoy Cruz, Marcelo Gallardo comenzó a planificar lo que será el partido del jueves ante Libertad, donde se definirá el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y en las últimas horas hubo novedades sobre la presencia de Maximiliano Salas.

Luego de lo que fue su lesión frente a San Lorenzo, el delantero de River aún no se siente al 100% con su rodilla, y desde el cuerpo técnico no quieren apresurarlo. Por lo tanto, es muy factible que continúe con su recuperación esta semana y se pierda el duelo ante Libertad. Pero hubo una buena noticia para el entrenador.

Más allá de que Salas estaría prácticamente descartado, el que podría volver a la lista de convocados sería Lucas Martínez Quarta, quien ya recibió el alta médica tras su esguince de rodilla. Incluso, si lo incluye para el partido en el Monumental, el DT de River deberá decidir si lo coloca de entrada.

En el caso de que Martínez Quarta sea titular ante el Gumarelo, el que dejaría su lugar sería el uruguayo Sebastián Boselli, por lo que la dupla central sería integrada por el ex Fiorentina y Paulo Díaz. Debido a que aún resta una práctica, este miércoles se tomará una decisión con el Chino.

Lucas Martínez Quarta podría volver a ser convocado por Marcelo Gallardo.

La otra duda que tiene Marcelo Gallardo

Así como Lucas Martínez Quarta podría regresar a la titularidad y, en ese caso, sería Sebastián Boselli el que saldría de la formación, hay otras incógnitas por resolver.

Giuliano Galoppo tuvo una buena actuación, por lo que pide pista y podría ingresar en lugar de Kevin Castaño. Además, hay tres futbolistas que pelean por un solo lugar: Juanfer Quintero, Nacho Fernández y Santiago Lencina.

El cuadro de la Copa Libertadores

Julián Mazzara

