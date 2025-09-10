Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Paraguay

Gustavo Alfaro se rindió ante Galarza Fonda y cuestionó el trato que recibió en River: “Le hicieron sentir el rigor”

El entrenador de Paraguay respaldó al mediocampista y remarcó que en el Millonario "lo tiraron a la cancha" rápido. "Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos", expresó.

Por Joaquín Alis

Alfaro elogió a Galarza Fonda y cuestionó el trato que recibió en River
© Getty ImagesAlfaro elogió a Galarza Fonda y cuestionó el trato que recibió en River

Como si las Eliminatorias no hubieran sido lo suficientemente buenas para la Selección de Paraguay, que volverá a jugar una Copa del Mundo tras 16 años, su participación se terminó con un triunfo histórico ante Perú. El equipo de Gustavo Alfaro ganó por primera vez en Lima y el autor del gol fue Matías Galarza Fonda.

Consciente de que el mediocampista todavía no pudo ganarse a la gente de River, el entrenador argentino se despachó con un enorme respaldo en la conferencia de prensa posterior al 1-0. Allí, el ex-DT de Boca resaltó las virtudes del jugador y analizó su presente en el Millonario.

“Para nosotros, Mati es un valor agregado. A veces los equipos grandes son como un cuchillo de doble filo: te puede dar a favor o en contra. Con dos o tres días en River ya lo tiraron a la cancha, en un proceso de reconstrucción, con un nivel de exigencia del público muy alto. No sé por qué, a Mati le hicieron sentir ese rigor. En la Selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy”, expresó Alfaro, cuestionando su situación en Núñez.

“Cuando volvió después del partido con Uruguay y aquel gol, estaba con una gran confianza. Ahora esa confianza bajó un poco, pero no debería. Porque en la Selección siempre fue un valor agregado“, aseguró el estratega, que llenó de flores al ex-Talleres.

Y continuó: “Para mí, Mati siempre suma, y nosotros estamos para ser una red de contención y sostener a nuestros jugadores. Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos, porque son los nuestros, los que defienden la historia y el prestigio del país“.

Mati es especial: puede jugar de titular y hacerlo bien, o entrar desde el banco y darte soluciones. Muchos jugadores tardan en entrar en ritmo, pero él no. Vive el partido con tanta intensidad desde afuera que cuando entra, ya está en la dinámica. Lo ves en el banco gesticulando como si estuviera en la cancha. Y cuando entra, da continuidad a eso. Ese tipo de jugadores son los que necesitamos”, cerró.

Publicidad

Galarza Fonda le devolvió las flores a Alfaro

El mediocampista reconoció que no pasaba por su mejor momento y responsabilizó a Gustavo Alfaro de su crecimiento en Paraguay: “Me notó un poco cabizbajo en el tema confianza. El profe me apoyó, me dijo que acá estoy en casa, en la selección y que me va a cuidar como siempre“.

“Hoy fue un partido muy difícil, en una cancha en la que nunca habíamos podido ganar. Además de clasificar, pudimos quebrar eso. A la gente le digo que sigan disfrutando, que es algo que recién empieza. Vamos a ir a competir el Mundial“, lanzó analizando lo sucedido en Perú.

El mejor jugador de la historia del fútbol según Gustavo Alfaro: “Una caricia cálida al alma”

ver también

El mejor jugador de la historia del fútbol según Gustavo Alfaro: “Una caricia cálida al alma”

La acusación de Lautaro Martínez a Wilmar Roldán: ”Amenazaba con el Mundial”

ver también

La acusación de Lautaro Martínez a Wilmar Roldán: ”Amenazaba con el Mundial”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Matías Galarza Fonda ilusiona a River con su golazo para Paraguay
River Plate

Matías Galarza Fonda ilusiona a River con su golazo para Paraguay

Matías Galarza, de firmar con River a hacer historia con Paraguay: "Hace 16 años estaba en la escuela, viendo el Mundial"
Eliminatorias de Conmebol

Matías Galarza, de firmar con River a hacer historia con Paraguay: "Hace 16 años estaba en la escuela, viendo el Mundial"

River hoy: el enojo de Gallardo con Juanfer, los cambios que se vienen y el posible equipo vs. Unión por la Copa Argentina
River Plate

River hoy: el enojo de Gallardo con Juanfer, los cambios que se vienen y el posible equipo vs. Unión por la Copa Argentina

Graves incidentes: la selección europea que enfrentó a Inglaterra podría ser severamente sancionada de cara al Mundial 2026
Fútbol Internacional

Graves incidentes: la selección europea que enfrentó a Inglaterra podría ser severamente sancionada de cara al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo