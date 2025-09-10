Gustavo Alfaro se rindió ante Galarza Fonda y cuestionó el trato que recibió en River: “Le hicieron sentir el rigor”

Como si las Eliminatorias no hubieran sido lo suficientemente buenas para la Selección de Paraguay, que volverá a jugar una Copa del Mundo tras 16 años, su participación se terminó con un triunfo histórico ante Perú. El equipo de Gustavo Alfaro ganó por primera vez en Lima y el autor del gol fue Matías Galarza Fonda.

Consciente de que el mediocampista todavía no pudo ganarse a la gente de River, el entrenador argentino se despachó con un enorme respaldo en la conferencia de prensa posterior al 1-0. Allí, el ex-DT de Boca resaltó las virtudes del jugador y analizó su presente en el Millonario.

“Para nosotros, Mati es un valor agregado. A veces los equipos grandes son como un cuchillo de doble filo: te puede dar a favor o en contra. Con dos o tres días en River ya lo tiraron a la cancha, en un proceso de reconstrucción, con un nivel de exigencia del público muy alto. No sé por qué, a Mati le hicieron sentir ese rigor. En la Selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy”, expresó Alfaro, cuestionando su situación en Núñez.

“Cuando volvió después del partido con Uruguay y aquel gol, estaba con una gran confianza. Ahora esa confianza bajó un poco, pero no debería. Porque en la Selección siempre fue un valor agregado“, aseguró el estratega, que llenó de flores al ex-Talleres.

Y continuó: “Para mí, Mati siempre suma, y nosotros estamos para ser una red de contención y sostener a nuestros jugadores. Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos, porque son los nuestros, los que defienden la historia y el prestigio del país“.

“Mati es especial: puede jugar de titular y hacerlo bien, o entrar desde el banco y darte soluciones. Muchos jugadores tardan en entrar en ritmo, pero él no. Vive el partido con tanta intensidad desde afuera que cuando entra, ya está en la dinámica. Lo ves en el banco gesticulando como si estuviera en la cancha. Y cuando entra, da continuidad a eso. Ese tipo de jugadores son los que necesitamos”, cerró.

Publicidad

Publicidad

Galarza Fonda le devolvió las flores a Alfaro

El mediocampista reconoció que no pasaba por su mejor momento y responsabilizó a Gustavo Alfaro de su crecimiento en Paraguay: “Me notó un poco cabizbajo en el tema confianza. El profe me apoyó, me dijo que acá estoy en casa, en la selección y que me va a cuidar como siempre“.

“Hoy fue un partido muy difícil, en una cancha en la que nunca habíamos podido ganar. Además de clasificar, pudimos quebrar eso. A la gente le digo que sigan disfrutando, que es algo que recién empieza. Vamos a ir a competir el Mundial“, lanzó analizando lo sucedido en Perú.

ver también El mejor jugador de la historia del fútbol según Gustavo Alfaro: “Una caricia cálida al alma”