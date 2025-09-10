Es tendencia:
La acusación de Lautaro Martínez a Wilmar Roldán: ”Amenazaba con el Mundial”

El Toro contó que el árbitro del partido los "amenazaba" con expulsar a los jugadores argentinos y dejarlos afuera del debut de la Copa del Mundo.

Por Germán Carrara

Lautaro Martínez dijo que Wilmar Roldán los amenazaba con dejar a los jugadores argentinos fuera del debut en la Copa del Mundo 2026.
Los jugadores de la Selección Argentina disputaron el duelo con Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas condicionados. Es que una expulsión significaría cumplir una fecha de suspensión en la primera jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De hecho, a Nicolás Otamendi le sucedió. Vio la tarjeta roja, siendo último hombre, al derribar a Enner Valencia cuando se iba directo hacia el arco. Con lo cual, no podrá decir presente en el estreno de la Albiceleste en el certamen que se llevará a cabo en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

En ese sentido, el que hizo una grave acusación fue Lautaro Martínez, quien apuntó contra Wilmar Roldán, árbitro del encuentro que Argentina disputó ante Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil, por amedrentarlos durante el juego con dejarlos afuera del debut de la Copa del Mundo 2026.

”No suelo hablar de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González tuvo una situación que saltó a cabecear y le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas por repartir y amenazaba todo el tiempo con el tema de lo del Mundial”, expresó el Toro en zona mixta, tras la derrota 1 a 0 de la Scaloneta.

El descargo de Lautaro Martínez por el partido de Wilmar Roldán.

Asimismo, el delantero del Inter de Milán, si bien remarcó que considera que el juez colombiano, por lo general, desempeña un buen papel, cuestionó su conducta durante el juego de la fecha 18 de las Eliminatorias: ”Son cosas que no está bueno. Es un gran árbitro porque me tocó muchas veces, pero hoy no se comportó bien”.

Lautaro Martínez igualó a Juan Sebastián Verón en cantidad de presencias con la Selección Argentina

Con su partido frente a Ecuador en Guayaquil este martes 9 de septiembre, Lautaro Martínez alcanzó los 72 partidos con la Selección Argentina, igualando así la marca de Juan Sebastián Verón. Ambos se ubican en el puesto 21 de los jugadores con más presencias con la Albiceleste. Con su próximo compromiso se posicionará en el mismo escalón de Américo Rubén Gallego y Gabriel Heinze.

La despedida de Nicolás Otamendi tras su expulsión con Argentina vs. Ecuador

La despedida de Nicolás Otamendi tras su expulsión con Argentina vs. Ecuador

El reconocimiento que se llevó Rodrigo De Paul por su partido con Argentina ante Ecuador

El reconocimiento que se llevó Rodrigo De Paul por su partido con Argentina ante Ecuador

