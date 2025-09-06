El mejor jugador de la historia del fútbol según Gustavo Alfaro: “Una caricia cálida al alma”

Gustavo Alfaro hizo historia con la Selección de Paraguay, a la que clasificó al Mundial 2026 luego de que se ausentaran durante 16 años, ya que Sudáfrica 2010 fue la última actuación de los guaraníes y, bajo las órdenes de Gerardo Martino alcanzaron los cuartos de final. Allí perdieron ante España y quedaron eliminados.

Más allá de los logros deportivos que consiguió Lechuga, a lo largo de toda su carrera como director técnico, generó una gran simpatía por su osadía a la hora de encarar proyectos, pero también por lo que son sus declaraciones ante la prensa, con la que tiene definiciones muy filosóficas.

No es un personaje que genere polémica, pero hace unos años se metió en la eterna discusión sobre quién es el mejor futbolista de toda la historia. En 2019, después de que se diera su arribo a Boca, recibió la inesperada banca de Diego Maradona. Y es que Pelusa tenía eso. Cuando alguien era atacado, y le generaba simpatía, salía al cruce sin importar lo que pensara la opinión pública.

Después de agradecerle por la defensa, el rafaelino se mostró con algo de pudor en medio de una entrevista que le brindó a Clarín: “Me dio un poco de vergüenza, en serio. Es demasiado elogio. Diego es mi ídolo y tengo una debilidad particular con él. Crecí detrás de todo lo que él nos dio y tuvo gestos conmigo que me conmocionaron“, exclamó.

Y agregó: “Me crucé en varias oportunidades con Diego y tuvo gestos que me emocionaron y también que me sorprendieron. En 2007, estando en México para jugar la final con Arsenal en el estadio Azteca me llamó y me pidió que le transmitiera al plantel un mensaje de apoyo para todos. ‘En ese templo me consagré y cualquier equipo argentino que lo pise va a ser campeón. Decíselo a los jugadores’, me pidió”. Para culminar con la anécdota, reveló que “en los pasillos hay fotos suyas festejando goles y tomás dimensión de todo lo que hizo. Yo lo acepté pero le pedí que viniera al partido de vuelta. Y él estuvo acompañando al equipo en la cancha de Racing cuando fuimos campeones de la Copa Sudamericana. Me crucé con él, me invitó a su cumpleaños y siempre tuvo gestos de demasiado elogio hacia mi persona. Me llena de orgullo y es una caricia cálida al alma“.

Diego Maradona durante su etapa en Napoli. (Etsuo Hara/Getty Images)

¿Qué dijo Diego Maradona del arribo de Gustavo Alfaro a Boca?

Cuando los miembros de la Comisión Directiva de Boca, encabezada en aquel entonces por Daniel Angelici, eligieron a Gustavo Alfaro como el nuevo entrenador, Diego Armando Maradona mantuvo una charla con Radio La Red y allí le brindó todo su apoyo

“Es lo máximo que tiene hoy el fútbol argentino para Boca. No hay otro más capacitado y con más sabiduría que él“, exclamó el campeón del mundo en México 1986. Y sumó: “Le deseo toda la suerte del mundo y Angelici hizo muy bien en contratarlo“.

Los títulos de Diego Maradona en su carrera

Copa Mundial Sub-20 1979

Campeonato Metropolitano 1981

Copa del Rey 1982/83

Copa de la Liga 1983

Supercopa de España 1983

Serie A 1986/87

Copa Italia 1986/87

Copa Mundial de Fútbol 1986

Copa de la UEFA 1988/89

Serie A 1989/90

Supercopa de Italia 1990

Copa de Campeones Conmebol-UEFA 1993

Las estadísticas de Diego Maradona

Desde que debutó con la camiseta de Argentinos Juniors hasta que colgó los botines en octubre de 1997 jugando para Boca, fueron 724 los partidos que afrontó Diego Maradona entre clubes y la Selección Argentina: anotó 358 goles.

