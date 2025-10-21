“He tenido partidos malos”: la fuerte autocrítica de Kevin Castaño sobre su rendimiento en River

El arribo de Kevin Castaño a comienzos de año no solo generó expectativas por el alto precio que pagó River para ficharlo (13.8 millones de dólares, la segunda compra más cara de su historia), sino también porque parecía ser la pieza que le faltaba al mediocampo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, con el correr de los meses, el colombiano no logró destacarse como muchos esperaban y fue uno de los señalados por su flojo rendimiento.

El volante fue uno de los principales apuntados en la eliminación del Millonario ante Palmeiras por errar una situación de gol clave. En las últimas horas, en diálogo con el streamer colombiano Juan José Arango (Jotah), el mediocampista se despachó con una fuerte autocrítica.

“Yo he tenido partidos malos. Como todo en la vida, vos tenés momentos difíciles y momentos buenos. Cuando tengo esos partidos malos soy muy autocrítico, no me quedo en el problema y trato de como de mejorar todo, de ver los errores y de autocriticarme“, expresó el futbolista de 25 años.

Y agregó: “Si usted no ve el error y no ve que se está equivocando, no es capaz de cambiarlo, porque usted mismo no es capaz de corregirse. Entonces creo que uno tiene que usar autocrítica. Eso es fundamental”.

La costumbre de Kevin Castaño antes de cada partido

En esa misma entrevista, Castaño reveló cómo es su rutina antes de disputar un partido. “A mí me gusta mucho meditar el día anterior. Me ha ayudado mucho con el tema de la presión y los pensamientos”, aseguró el jugador, revelando cómo hace para lidiar con la exigencia del Mundo River.

Lo trabajo mucho, siempre un día antes de los partidos. Es como pensar o visualizar lo que vamos a hacer en el partido, lo que va a hacer el equipo rival, mis movimientos. Me ayuda mucho con la presión“, explicó.

Los números de Kevin Castaño en River

Kevin Castaño lleva disputados 34 partidos de carácter oficial con la camiseta de River Plate. Hasta el momento, el mediocampista no pudo anotar goles, pero sí consiguió aportar una asistencia. Desde su arribo a comienzos de año, el jugador aún no obtuvo títulos en la institución.

