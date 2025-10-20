Sonríe Gallardo: los 3 titulares que recupera River para la semifinal ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Este viernes 24 de octubre se lleva a cabo la semifinal de la Copa Argentina 2025, que protagonizan River e Independiente Rivadavia en busca de un lugar en la gran final. Con ese desafío en mente, Marcelo Gallardo ya empezó a diagramar el equipo con los futbolistas que tiene a disposición y en las últimas horas recibió excelentes noticias: puede contar con 3 titulares indiscutidos.

Debido a que este fin de semana hay habrá elecciones nacionales en Argentina, no se disputarán encuentros por el Torneo Clausura pero sí se aprovecha el viernes para este enfrentamiento por el certamen federal. Con ese panorama sobre la mesa, el entrenador hizo una evaluación en la práctica y esta novedad le solucionó un problema importante en tres puestos primordiales.

Lo cierto es que Enzo Pérez, Marcos Acuña y Lautaro Rivero están a disposición de Gallardo. Si bien en el último partido ante Talleres el juvenil quedó tendido sobre el campo de juego y pidió el cambio a los 30 minutos del primer tiempo, se trataba de un malestar estomacal. Esa cuestión le impidió continuar dentro de la cancha y se vio obligado a solicitar la modificación de manera inmediata.

Lautaro Rivero, defensor argentino de River Plate.

El caso del mediocampista central pareciera estar solucionado. El importante corte que sufrió en la rodilla en el duelo de vuelta ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, no le permitió desempeñarse en óptimas condiciones y se ausentó en los siguientes compromisos. Ya es parte del pasado, Enzo está bajo las órdenes del técnico y a la espera de sumar minutos.

Por su parte, Acuña dejó atrás la molestia en la rodilla que no le permitió disputar los amistosos con la Selección Argentina en la reciente fecha FIFA y tampoco pudo jugar con el Millonario en el regreso al país. Después de llevar a cabo la recuperación correspondiente, recibió el alta médica y aguarda por un lugar dentro del equipo titular en el cotejo de este viernes.

Publicidad

Publicidad

Enzo Pérez y Marcos Acuña, futbolistas de River Plate. (Getty Images)

Así las cosas, Gallardo recupera tres titulares indiscutidos para este partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por un lugar en la final de la Copa Argentina 2025. El sector izquierdo de la defensa y el volante central los tiene cubiertos, salvo alguna emergencia de última hora. El momento de la verdad será el próximo viernes a partir de las 22:10 horas en la ciudad de Córdoba.

Los próximos partidos de River

24 de octubre: River – Independiente Rivadavia | Copa Argentina

2 de noviembre: River – Gimnasia | Torneo Clausura

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura

16 de noviembre: Vélez – River | Torneo Clausura

23 de noviembre: posibles octavos de final del Torneo Clausura

Publicidad

Publicidad