Llevó a Santiago Beltrán a River desde un intercountry y destacó su principal virtud: “Cabeza increíble”

El arquero del Millonario fue la gran figura en el duelo ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Santiago Beltrán atraviesa un gran momento. Comenzó el semestre como el tercer arquero de River, pero la lesión de Franco Armani, la de Ezequiel Centurión y la salida de Jeremías Ledesma hicieron que deba ocupar el arco en un contexto de mucha irregularidad, pero supo sortear el difícil momento y se convirtió en la figura del equipo. Sin ir más lejos, el pasado domingo fue el héroe del conjunto de Eduardo Coudet ante San Lorenzo al atajar dos penales en la tanda.

La historia de Santiago Beltrán es sumamente particular ya que realizó un período muy corto de Divisiones Inferiores. Antes de llegar a River, el pibe atajaba para Club Pueyrredón en un torneo intercountry. Tato Montes, histórico entrenador de arqueros del Millonario que actualmente trabaja en la cantera, dialogó con La Banda de LPM, el streaming de La Página Millonaria, y se refirió del gran momento de Beltrán.

Beltrán, una cabeza diferente

Tato Montes afirmó: “Es un pibe con una cabeza increíble, que tenía doble escolaridad; quería terminar el secundario. Después hablé con Sergio y me dijo ‘mirá que Santi ahora se quiere ir a probar’. Pasó de ser un pibe de quinto año y cuando fue a recibir el diploma los compañeros le pedían autógrafos. Es un pibe divino, inteligente que está preparado para triunfar en lo que sea y con una cabeza de un tipo de 40 años”.

Interpreta el juego, es fuerte y rápido de piernas, bueno en el uno versus uno y en el juego aéreo. Tiene un montón de condiciones para triunfar. Todo lo que le pase es pura y exclusivamente por él, eso es lo importante (…) yo le tengo mucha fe, estoy convencido que va a ser un arquero top”, agregó Montes.

Tato Montes y Santiago Beltrán. (Foto: @RiverLPM).

Scaloni incluyó a Beltrán en la prelista del Mundial

El pasado lunes, Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de convocados a la prelista del Mundial, la cual incluye a 55 futbolistas. Entre los arqueros aparece Santiago Beltrán, de gran presente en River. Además del pibe del Millonario, entre los arqueros están Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

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