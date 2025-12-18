Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Juanfer Quintero explicó por que no triunfó en Europa y sentenció: “River es el Real Madrid”

El colombiano además recordó su histórico gol en el Santiago Bernabéu ante Boca y afirmó que fue un bendición.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Juanfer Quintero
© GettyJuanfer Quintero

El nombre de Juan Fernando Quintero quedó en la historia grande de River, su gol ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu fue determinante para la conquista más importante de la historia del Millonario. El colombiano dialogó en un podcast con el cantante Maluma y recordó aquel tanto frente al rival de toda la vida, por qué no triunfó en Europa y también reveló qué le gustaría hacer en su futuro.

Si bien Juanfer Quintero pasó por el fútbol europeo -jugó en Pescara, Porto y Rennes- la realidad es que lo fuerte de su carrera se dio en el fútbol sudamericano. Al respecto afirmó: “Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid“.

Quizás te dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado. Ahí le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’. Siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero después de eso”, completó Juanfer.

Respecto a su presente afirmó: “En madurez, estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar. El fútbol es grupal y no depende solamente de uno. Antes sentía ira cuando no me colocaban a jugar. Hoy soy demasiado maduro y sé en qué partidos tengo que estar”.

Juanfer Quintero tras ganar la Libertadores 2018. (Foto: Getty).

Juanfer Quintero tras ganar la Libertadores 2018. (Foto: Getty).

Su futuro, ligado al fútbol

Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia. Es el lugar donde Dios quiso que yo tuviera éxito. Todo el mundo me conoce por lo que hice en River, Racing y la selección de Colombia“, completó Juanfer.

Publicidad
River avanza por Ascacibar y ya sabe cuánto dinero tendrá que pagar

ver también

River avanza por Ascacibar y ya sabe cuánto dinero tendrá que pagar

DATOS CLAVE

  • Juan Fernando Quintero afirmó que después del fútbol profesional desea ser director deportivo.
  • El futbolista colombiano calificó a River Plate como el Real Madrid de Sudamérica.
  • Quintero recordó su gol ante Boca en la final de la Libertadores 2018.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Peñarol va a la carga por Sebastián Boselli

jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

Lee también
Rechazó dos veces al Real Madrid, terminó en Arabia y ahora contó toda la verdad: “Tuve que rezar”
Fútbol europeo

Rechazó dos veces al Real Madrid, terminó en Arabia y ahora contó toda la verdad: “Tuve que rezar”

Franco Mastantuono volvió a la titularidad en Real Madrid, pero los hinchas no quedaron conformes: “Es un fraude”
Fútbol europeo

Franco Mastantuono volvió a la titularidad en Real Madrid, pero los hinchas no quedaron conformes: “Es un fraude”

Real Madrid sufrió de más y venció 3 a 2 a CF Talavera para avanzar a los 8vos de final de la Copa del Rey
Fútbol europeo

Real Madrid sufrió de más y venció 3 a 2 a CF Talavera para avanzar a los 8vos de final de la Copa del Rey

Martín Palermo evaluó a Borja como posible refuerzo de Boca: “Como en la era de Demichelis”
Boca Juniors

Martín Palermo evaluó a Borja como posible refuerzo de Boca: “Como en la era de Demichelis”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo