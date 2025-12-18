Juanfer Quintero explicó por que no triunfó en Europa y sentenció: “River es el Real Madrid”

El nombre de Juan Fernando Quintero quedó en la historia grande de River, su gol ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu fue determinante para la conquista más importante de la historia del Millonario. El colombiano dialogó en un podcast con el cantante Maluma y recordó aquel tanto frente al rival de toda la vida, por qué no triunfó en Europa y también reveló qué le gustaría hacer en su futuro.

Si bien Juanfer Quintero pasó por el fútbol europeo -jugó en Pescara, Porto y Rennes- la realidad es que lo fuerte de su carrera se dio en el fútbol sudamericano. Al respecto afirmó: “Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid“.

“Quizás te dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado. Ahí le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’. Siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero después de eso”, completó Juanfer.

Respecto a su presente afirmó: “En madurez, estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar. El fútbol es grupal y no depende solamente de uno. Antes sentía ira cuando no me colocaban a jugar. Hoy soy demasiado maduro y sé en qué partidos tengo que estar”.

Juanfer Quintero tras ganar la Libertadores 2018. (Foto: Getty).

Su futuro, ligado al fútbol

“Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia. Es el lugar donde Dios quiso que yo tuviera éxito. Todo el mundo me conoce por lo que hice en River, Racing y la selección de Colombia“, completó Juanfer.

