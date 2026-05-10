Los hinchas de River apuntaron contra un titular pese a la clasificación contra San Lorenzo: “No lo soporto más”

Los fanáticos no dejaron pasar el rendimiento de Facundo Colidio y lo cuestionaron en redes sociales tras el partido en el Monumental.

River terminó clasificando a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, aunque lo hizo con muchísimo sufrimiento. Después de empatar 2-2 ante San Lorenzo con un agónico gol en la última jugada del partido, el equipo de Eduardo Coudet logró imponerse en la definición por penales y selló su pase de ronda en una noche cargada de tensión en el Monumental. Sin embargo, más allá de la clasificación, los hinchas pusieron el foco sobre el rendimiento de uno de los jugadores: Facundo Colidio.

El delantero fue titular y tuvo un arranque prometedor, mostrándose participativo, rápido y activo en los primeros metros del ataque. No obstante, con el correr de los minutos, su nivel se fue apagando. Paulatinamente, Colidio comenzó a perder peso en el juego y sus últimas intervenciones terminaron marcadas por pérdidas de pelota y pases imprecisos que no encontraron destino.

Esa merma en el rendimiento terminó de convencer a Coudet de reemplazarlo promediando el segundo tiempo, en una decisión que fue acompañada por buena parte del Monumental, que lo despidió entre silbidos y llevó a Colidio a realizar gestos de disculpas mientras se dirigía al banco de suplentes.

En paralelo, las redes sociales rápidamente se hicieron eco de su actuación y muchos hinchas de River se mostraron críticos con el delantero. “No existió”, fue uno de los comentarios más repetidos, mientras que otros directamente pidieron que salga del equipo titular pese a la victoria y la clasificación del Millonario.

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