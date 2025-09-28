Jugador x Jugador de River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

Franco Armani (5): No fue autor de errores graves pero no ofreció la seguridad de otros compromisos. Pudo haber hecho algo más en el primer gol de Riestra, ya que se quedó clavado bajo los tres palos y no salió. Nada que hacer en la segunda conquista.

Fabricio Bustos (2): Una actuación para el olvido del lateral derecho de River. No ofreció ninguna garantía en defensa, siendo completamente responsable del segundo gol de Riestra. Al mismo tiempo, se proyectó continuamente pero nunca fue claro.

Fabricio Bustos con la pelota. (Foto: Prensa River)

Lucas Martínez Quarta (2): Otra presentación plagada de inseguridades y errores. Regaló un tiro de esquina y luego perdió con Alonso en el primer gol del conjunto visitante y siempre jugó al límite. Paralelamente, no estuvo nada claro con la pelota en los pies.

Paulo Díaz (3): No protagonizó los errores groseros de su compañero de zaga, pero tampoco ofreció seguridades y garantías. Ofreció un saldo dispar en los duelos y no pudo imponerse en el juego aéreo. También estuvo impreciso con el esférico.

Marcos Acuña (4): Expuso la entrega, el sacrificio y el despliegue de todos los partidos. Sin embargo, más allá de no evidenciar fallas groseras, no estuvo del todo firme en el marcaje y tampoco fue profundo y claro al momento de sus incursiones ofensivas.

Giuliano Galoppo (6,5): Durante su estadía en el campo de juego fue el hombre más peligroso de River. Se desprendió y se aproximó al área repetidamente, marcando el 1-1 parcial con una muy buena definición. Se apagó un poco en el segundo tiempo.

Juan Carlos Portillo (5): Con poco y sin brillar, fue el jugador más efectivo de River en la contención. Ocupó bien los espacios y expuso aciertos en los desplazamientos pese a que no siempre quedó bien parado. Poco en la distribución de la pelota.

Kevin Castaño (2): Un nuevo partido caracterizado por la intrascendencia que va de la mano con el mediocampista colombiano. Una vez más, deambuló por la cancha sin ser importante en ningún aspecto del juego: endeble en la marca e inerte en la generación.

Juan Fernando Quintero (6): Intermitente y también con aciertos y errores, pero un jugador necesario para River y su ambición de ser claro a la hora de la creación. Atisbos de buen fútbol, con pases en profundidad peligrosos. No siempre decidió bien.

Juan Fernando Quintero y una de sus intervenciones. (Foto: Prensa River)

Maximiliano Salas (2): Lo volvió a dejar todo como en cada partido, pero eso lo llevó a estar siempre al borde de la expulsión. No pudo pesar en ataque ni generar peligro y terminó dejando al equipo con un hombre menos por una reacción infantil.

Miguel Borja (2): Completamente cruzado en todo sentido. Cayó repetidamente en posición adelantada y hasta protagonizó un par de bloopers difíciles de explicar en un jugador profesional. Marcó un gol pero el mismo fue anulado posteriormente.

Ingresaron:

Ignacio Fernández (4): Entró con la misión de asociarse para generar fluidez en el juego, pero no lo logró en ningún pasaje del juego.

Santiago Lencina (4): Otro que pisó el verde césped para ofrecerle a River claridad en los últimos metros, pero tuvo poco contacto con la pelota.

Facundo Colidio (4): Más allá de un par de aproximaciones que lo tuvieron como protagonista, no llevó peligro en casi ningún momento.

