Los 2 jugadores que fueron silbados por los hinchas de River en la previa del partido ante Riestra

A la hora del aplausómetro, el Monumental no reaccionó de la mejor manera cuando la voz del estadio mencionó a dos nombres que serán titulares frente al Malevo.

Por Bruno Carbajo

Una parada crucial, con ánimos lejos de ser los mejores, es la que se juega River frente a Riestra en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura: es la oportunidad para pasar la página tras la eliminación por la Copa Libertadores, con el plus de ser nada menos que contra el líder de la Zona B. Y así lo hicieron saber los hinchas desde la previa del partido al expresar su descontento con dos nombres en particular.

A la hora del aplausómetro, cuando la voz del estadio anunció el equipo titular del Millonario, el descontento del público se reflejó en los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja.

El volante viene de ser duramente cuestionado por el mano a mano desperdiciado ante Palmeiras en Brasil, que habría significado el 2-0 transitorio, mientras que el Colibrí continúa enemistado con el gol desde hace varios partidos.

Bruno Carbajo

