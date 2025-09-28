Los 2 jugadores que fueron silbados por los hinchas de River en la previa del partido ante Riestra

Una parada crucial, con ánimos lejos de ser los mejores, es la que se juega River frente a Riestra en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura: es la oportunidad para pasar la página tras la eliminación por la Copa Libertadores, con el plus de ser nada menos que contra el líder de la Zona B. Y así lo hicieron saber los hinchas desde la previa del partido al expresar su descontento con dos nombres en particular.

A la hora del aplausómetro, cuando la voz del estadio anunció el equipo titular del Millonario, el descontento del público se reflejó en los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja.

El volante viene de ser duramente cuestionado por el mano a mano desperdiciado ante Palmeiras en Brasil, que habría significado el 2-0 transitorio, mientras que el Colibrí continúa enemistado con el gol desde hace varios partidos.

