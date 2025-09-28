El gol de Giuliano Galoppo para River ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

En el Estadio Más Monumental, River Plate recibe este domingo a Deportivo Riestra en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025. Tras quedar afuera de la Copa Libertadores, el Millonario busca afianzarse de cara a los Playoffs del certamen local.

En este compromiso, los de Marcelo Gallardo enfrentaban nada menos que al puntero de la Zona B, que acumulaba apenas un punto más. Sin embargo, el encuentro comenzó cuesta arriba para los de Núñez.

A los 12 minutos del primer tiempo, Antony Alonso anticipó en un córner, encontró a Franco Armani mal parado y gritó el primero de la tarde para Deportivo Riestra. Pero a los 24 River logró igualar las cosas ante su público.

Un centro desde la izquierda llovió sobre el área de Riestra y un flojo despeje le dio la oportunidad de igualar las cosas a Giuliano Galoppo. El volante no perdonó. Con una volea de pique al césped venció a Ignacio Arce para el 1-1 parcial.

NOTICIA EN REDACCIÓN