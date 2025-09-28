Es tendencia:
Los mejores memes de la derrota de River ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

El Millonario cayó en manos del Malevo y perdió la chance de ser líder de la Zona B.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de River vs. Deportivo Riestra.
© GettyLos mejores memes de River vs. Deportivo Riestra.

Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, River Plate cayó por 2-1 este domingo ante Deportivo Riestra en el Estadio Más Monumental. Antony Alonso y Pedro Ramírez anotaron para la visita, mientras que Giuliano Galoppo marcó el empate transitorio.

Con este resultado, el Malevo se alejó de los de Marcelo Gallardo en la cima de la Zona B. En la misma línea, el Millonario perdió la oportunidad de sacarles ventaja a Boca Juniors y Argentinos Juniors en la tabla anual para dar un paso hacia la clasificación para la Copa Libertadores 2026.

En las redes sociales, los hinchas acompañaron la jornada con los clásicos memes. La inclusión de Miguel Borja generó una temprana ola de chistes que tuvo su cresta luego del gol anulado por fuera de juego.

Además hubo menciones para Gallardo, que no encuentra el rumbo del equipo luego de lo que fue la eliminación del torneo internacional en manos de Palmeiras. El caudal de juego del club de Núñez también fue motivo de burlas por parte de propios y ajenos.

agustín vetere
Agustín Vetere

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

