Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Jugador x Jugador de River vs. Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario tras el encuentro contra Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final del certamen continental.

Por Gabriel Casazza

Los once titulares de River en Brasil.
© GettyLos once titulares de River en Brasil.

Franco Armani (4): Arrancó el partido con una tapada impresionante tras una aparición por arriba del local. De todas maneras, su seguridad fue mermando con el correr de los minutos: floja respuesta en el gol del empate y también en un remate posterior de larga distancia.

Gonzalo Montiel (6): El lateral derecho estuvo realmente compenetrado en el partido, exponiendo carácter y personalidad para disputar cada pelota. Si bien tuvo algunos descuidos a su espalda, no cometió errores groseros y fue salida clara por abajo.

Lucas Martínez Quarta (6): En líneas generales, el zaguero completó un buen rendimiento. Ganó bastante más de lo que perdió en los duelos individuales pese a algunas complicaciones en las pelotas detenidas por arriba. Claro con el esférico en los pies. Quedó pagando en el tercer gol del rival.

Lucas Martínez Quarta, primer marcador central. (Foto: Prensa River)

Lucas Martínez Quarta, primer marcador central. (Foto: Prensa River)

Lautaro Rivero (8): Al igual que su compañero de zaga, sufrió con los envíos aéreos de Palmeiras. Sin embargo, jugó mano a mano durante todo el encuentro y ganó prácticamente todos los duelos, reflejando una clara entereza pese a su juventud.

Marcos Acuña (3): Una presentación idéntica a la de Montiel, pero por la otra banda. No escatimó esfuerzo, entrega y despliegue en ningún momento, luchando y dejándolo todo. También contó con algunos dolores de cabeza en el retroceso y terminó cometiendo un penal para irse expulsado en el cierre.

Publicidad

Giuliano Galoppo (5): Buscó ser solidario y colaborar con la recuperación y, al mismo tiempo, desplegarse y pisar el área por sorpresa. Fue un tanto más importante en la primera faceta que en la segunda, ya que no inquietó con sus incursiones ofensivas.

Juan Carlos Portillo (5): Jugó solamente 25 minutos debido a una complicación física y no expuso solidez durante su corta estadía en el campo de juego. Endeble en la contención, llegando tarde a más de una intervención y nada preciso con la pelota en los pies.

Kevin Castaño (2): Una vez más, el colombiano no estuvo, ni por asomo, a la altura de las circunstancias. Deambuló en el campo de juego sin llegar a ser importante en ninguna faceta del juego. Para colmo de males, desperdició una chance clara para el 2-0 parcial.

Publicidad
Kevin Castaño disputando una pelota. (Foto: Getty)

Kevin Castaño disputando una pelota. (Foto: Getty)

Ignacio Fernández (4): Si bien buscó comprometerse permanentemente con la generación de juego, el experimentado volante Millonario no halló claridad en prácticamente ningún pasaje. Le costó darle un destino nítido a la pelota y no tomó buenas decisiones.

Juan Fernando Quintero (7,5): Redondeó un primer tiempo magnífico, siendo el jugador más claro de River a la hora de la creación. Se despachó con un centro magnífico en el 1-0 de Salas y llevó peligro constantemente. Se fue reemplazado de forma prematura.

Publicidad

Maximiliano Salas (8): Peleó de principio a fin, mayormente en inferioridad numérica. Abrió la cuenta en el comienzo del partido con una enorme aparición de cabeza y se movió por todo el frente de ataque, complicando con cada una de sus intervenciones.

Maxi Salas celebrando el 1-0 de River. (Foto: Prensa River)

Maxi Salas celebrando el 1-0 de River. (Foto: Prensa River)

Ingresaron:

Enzo Pérez (6): Se asentó rápidamente en la mitad de la cancha, exponiendo una actuación satisfactoria desde el marcaje y también con la pelota.

Publicidad

Santiago Lencina (6): Una aparición atrevida del juvenil, que no tuvo ningún problema a la hora de encarar y llevar peligro.

Facundo Colidio (5): Un ingreso voluntarioso y sacrificado del delantero, que, igualmente, no logró tener peso específico.

Miguel Borja (6): Entró y llevó peligro inmediatamente, peleando, buscándose espacios y hasta creando situaciones de gol.

Publicidad
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Gallardo destrozó al árbitro tras la eliminación de River: "No supo manejar el partido"
River Plate

Gallardo destrozó al árbitro tras la eliminación de River: "No supo manejar el partido"

No se vio en TV: Gallardo encaró a los árbitros tras la eliminación de River ante Palmeiras
Copa Libertadores

No se vio en TV: Gallardo encaró a los árbitros tras la eliminación de River ante Palmeiras

Los millones que ganó Palmeiras por clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Los millones que ganó Palmeiras por clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Tras perder con Palmeiras, las tres opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
River Plate

Tras perder con Palmeiras, las tres opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo