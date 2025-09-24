Jugador x Jugador de River vs. Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Franco Armani (4): Arrancó el partido con una tapada impresionante tras una aparición por arriba del local. De todas maneras, su seguridad fue mermando con el correr de los minutos: floja respuesta en el gol del empate y también en un remate posterior de larga distancia.

Gonzalo Montiel (6): El lateral derecho estuvo realmente compenetrado en el partido, exponiendo carácter y personalidad para disputar cada pelota. Si bien tuvo algunos descuidos a su espalda, no cometió errores groseros y fue salida clara por abajo.

Lucas Martínez Quarta (6): En líneas generales, el zaguero completó un buen rendimiento. Ganó bastante más de lo que perdió en los duelos individuales pese a algunas complicaciones en las pelotas detenidas por arriba. Claro con el esférico en los pies. Quedó pagando en el tercer gol del rival.

Lucas Martínez Quarta, primer marcador central. (Foto: Prensa River)

Lautaro Rivero (8): Al igual que su compañero de zaga, sufrió con los envíos aéreos de Palmeiras. Sin embargo, jugó mano a mano durante todo el encuentro y ganó prácticamente todos los duelos, reflejando una clara entereza pese a su juventud.

Marcos Acuña (3): Una presentación idéntica a la de Montiel, pero por la otra banda. No escatimó esfuerzo, entrega y despliegue en ningún momento, luchando y dejándolo todo. También contó con algunos dolores de cabeza en el retroceso y terminó cometiendo un penal para irse expulsado en el cierre.

Giuliano Galoppo (5): Buscó ser solidario y colaborar con la recuperación y, al mismo tiempo, desplegarse y pisar el área por sorpresa. Fue un tanto más importante en la primera faceta que en la segunda, ya que no inquietó con sus incursiones ofensivas.

Juan Carlos Portillo (5): Jugó solamente 25 minutos debido a una complicación física y no expuso solidez durante su corta estadía en el campo de juego. Endeble en la contención, llegando tarde a más de una intervención y nada preciso con la pelota en los pies.

Kevin Castaño (2): Una vez más, el colombiano no estuvo, ni por asomo, a la altura de las circunstancias. Deambuló en el campo de juego sin llegar a ser importante en ninguna faceta del juego. Para colmo de males, desperdició una chance clara para el 2-0 parcial.

Kevin Castaño disputando una pelota. (Foto: Getty)

Ignacio Fernández (4): Si bien buscó comprometerse permanentemente con la generación de juego, el experimentado volante Millonario no halló claridad en prácticamente ningún pasaje. Le costó darle un destino nítido a la pelota y no tomó buenas decisiones.

Juan Fernando Quintero (7,5): Redondeó un primer tiempo magnífico, siendo el jugador más claro de River a la hora de la creación. Se despachó con un centro magnífico en el 1-0 de Salas y llevó peligro constantemente. Se fue reemplazado de forma prematura.

Maximiliano Salas (8): Peleó de principio a fin, mayormente en inferioridad numérica. Abrió la cuenta en el comienzo del partido con una enorme aparición de cabeza y se movió por todo el frente de ataque, complicando con cada una de sus intervenciones.

Maxi Salas celebrando el 1-0 de River. (Foto: Prensa River)

Ingresaron:

Enzo Pérez (6): Se asentó rápidamente en la mitad de la cancha, exponiendo una actuación satisfactoria desde el marcaje y también con la pelota.

Santiago Lencina (6): Una aparición atrevida del juvenil, que no tuvo ningún problema a la hora de encarar y llevar peligro.

Facundo Colidio (5): Un ingreso voluntarioso y sacrificado del delantero, que, igualmente, no logró tener peso específico.

Miguel Borja (6): Entró y llevó peligro inmediatamente, peleando, buscándose espacios y hasta creando situaciones de gol.

