El gol de Maxi Salas para que River le iguale la serie a Palmeiras por la Copa Libertadores

River no se mostró timorato a la hora de atacar a Palmeiras, más allá del primer aviso que tuvo el conjunto local a través de un gran remate de Joaquín Piquerez, que fue desviado por Franco Armani. Pero a los 8 minutos de la primera etapa, apareció Maximiliano Salas con un cabezazo para romper la paridad.

Con el 1-0, por el tanto de cabeza que anotó el nacido en Curuzú Cuatiá, el Millonario igualó la serie en torno al resultado global, ya que el elenco brasileño había ganado por 2-1 en el Monumental. Y lógicamente, la ilusión de los liderados por Marcelo Gallardo se renovó.

Un tiro libre al primer palo, ejecutado con muchísima categoría por parte de Juan Fernando Quintero, terminó en la cabeza de Salas, quien no debió elevarse tanto con su salto para darle vida a River y así mantener viva la ilusión de poder meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

A raíz de este tanto, el atacante correntino de 27 años y con pasado en Racing, anotó su segundo tanto en la vigente edición del certamen internacional, pero el primero con la camiseta del Millonario, con quien lleva dos encuentros desde que se cambió de equipo para afrontar los partidos eliminatorios de este torneo.

¿Qué canal pasa Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores?

River y Palmeiras se enfrentan en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+, donde definen a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

