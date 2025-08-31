Jugador x Jugador de River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025

Franco Armani (6,5): Tuvo bastante trabajo como consecuencia de la intensa actividad ofensiva de San Martín de San Juan. Y, más allá de que no se despachó con intervenciones descollantes, expuso atención, sobriedad y firmeza en todo el encuentro.

Fabricio Bustos (6,5): El lateral derecho de River se mostró como una alternativa constante con sus escaladas por su sector, inclusive llegando hasta el fondo y resolviendo. Paralelamente, en el aspecto defensivo no pasó grandes sobresaltos y cumplió.

Lucas Martínez Quarta (4): Nuevamente ofreció una actuación endeble y caracterizada por no transmitir ni seguridad ni confianza en ningún momento. Perdió tanto por arriba como por abajo y volvió a verse realmente impreciso con la pelota.

Paulo Díaz (4,5): Estuvo en sintonía con su compañero en la zaga central, exponiendo un exceso de confianza que, en situaciones puntuales, fue mi peligroso para River. Sí pesó en el área contraria, estando muy cerca del gol con su juego aéreo.

Milton Casco (6): El experimentado lateral Millonario tuvo que lidiar con un muy peligroso Salle, que se movió incansablemente por su sector. De todas maneras, más allá de algunas complicaciones, no tuvo errores groseros y se proyectó de manera intermitente.

Kevin Castaño (4,5): Continúa sin recuperar su mejor versión y se nota. En el tramo inicial del partido, el visitante manejó la pelota con criterio y el colombiano no logró contrarrestarlo. Luego fue ajustando algunas piezas, pero no brilló en ningún momento.

Kevin Castaño con pelota dominada. (Foto: Prensa River)

Juan Carlos Portillo (5): Si bien no falló de forma grosera, también tuvo un arranque de partido realmente incómodo, viéndose superado por los volantes rivales. Sin lucirse ni mucho menos, expuso una modesta evolución en la etapa complementaria.

Santiago Lencina (7,5): Tuvo una nueva chance como titular y no la desaprovechó en lo más mínimo. Se mostró activo permanentemente a la hora de crear y generar y fue el hombre más claro de River. Excelente resolución para abrir la cuenta en un momento delicado.

Juan Fernando Quintero (6): Al igual que Lencina, el colombiano no se escondió en ningún momento y fue una manija para buscar los caminos. En su caso, alternó apariciones impregnadas de lucidez con algunas equivocaciones en torno a las decisiones.

Ian Subiabre (5): Contó con una posibilidad clara para mostrarse y ganar terreno, pero lo cierto es que, más allá de exponer voluntarismo, entrega y despliegue, nunca pudo desequilibrar. Participó de manera repetida, pero se mostró irresoluto prácticamente siempre.

Maximiliano Salas (8): Una vez más, el refuerzo estrella del último mercado de pases estuvo a la altura de las exigencias y de las necesidades de River. Peleó cada pelota como si fuese la última, presionó, obligó e interpretó bien cada maniobra. Marcó el segundo usando su cuerpo y cruzando un gran remate.

Maximiliano Salas festejando el segundo de River. (Foto: Prensa River)

Ingresaron:

Matías Galarza (4,5): Volvió a desaprovechar sus minutos en el campo de juego. No logró tener ningún peso en la cancha, ni en la contención ni en la generación.

Juan Cruz Meza (5): El juvenil de River entró con la misión de tener la pelota y desequilibrar en un contexto favorable. Sin embargo, no lo logró.

Bautista Dadín (5): Nueva presentación para el joven delantero de River, quien se vio perjudicado por un andamiaje creativo apático durante sus minutos en cancha.

Miguel Borja (-): El colombiano entró a la cancha en la recta final del partido y no pudo desequilibrar ni llevar peligro.

