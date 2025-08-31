Los goles de Lencina y Salas para adelantar a River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura

River logró tomar ventaja de San Martín de San Juan en 18 minutos del primer tiempo disputado en el Estadio Monumental, gracias a una buena definición de Santiago Lencina, sobre la marca de dos defensores, que se le clavó arriba a Borgogno.

Tres minutos después, Maxi Salas sacó provecho de toda su potencia física para ir a buscar un pelotazo largo de Casco, ganarle a Cáseres y definir con un zurdazo cruzado para sentenciar el 2-0 en una ráfaga del Millonario.

River logró empezar a resolver el partido justo en un momento en que Marcelo Gallardo hacía evidente su fastidio por el rendimiento del equipo en los primeros minutos, concediéndole tres llegadas a fondo al equipo sanjuanino, una de las cuales devolvió el travesaño tras un remate de Maestro Puch.

El Millonario había saltado a la cancha condicionado por las victorias de Vélez y Deportivo Riestra, consciente de que solo le servía ganar para mantenerse como el único líder que tiene la Zona B del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, con 7 jornadas disputadas.

