Esta tarde-noche y por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, River recibe a San Martín de San Juan en un encuentro clave para empezar a definir la tabla de posiciones. El partido comienza a partir de las 19:15 y cuenta con el arbitraje de Darío Herrera. Además, el compromiso es transmitido a través de la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!
Por la séptima fecha, el Millonario recibe al elenco de Cuyo en el Estadio Monumental en una jornada lluviosa.
¡Así va San Martín frente a River!
Matías Borgogno; Luciano Recalde, Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch, Horacio Tijanovich.
¡Así forma River ante San Martín de San Juan!
Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Maximiliano Salas.
Todo listo en el vestuario visitante
Del lado de San Martín de San Juan ya están preparados para empezar los trabajos precompetitivos antes del comienzo del encuentro ante el Millonario.
River ya llegó al Monumental
Con Marcelo Gallardo a la cabeza del plantel, el Millonario arribó al estadio para enfrentar a San Martín de San Juan.
El cuerpo arbitral de River - San Martín (SJ)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Mariana De Almeida
Los últimos 5 encuentros de San Martín de San Juan
- San Martín (SJ) 1-0 a Gimnasia (LP) | Torneo Clausura
- Talleres 0-0 San Martín (SJ) | Torneo Clausura
- San Martín (SJ) 0-1 Sarmiento | Torneo Clausura
- Rosario Central 0-0 San Martín (SJ) | Torneo Clausura
- San Martín (SJ) 3-2 Riestra | Torneo Clausura
Los últimos 5 partidos de River
- River (4) 0-0 (3) Unión de Santa Fe | Copa Argentina
- Lanús 1-1 River | Torneo Clausura 2025
- River (3) 1-1 (1) Libertad | Copa Libertadores
- River 4-2 Godoy Cruz | Torneo Clausura 2025
- Libertad 0-0 River | Copa Libertadores
Posibles formaciones de River y San Martín (SJ)
Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Maximiliano Salas.
Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch.
Palabra autorizada