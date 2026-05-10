Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Las calificaciones de los jugadores del Millonario luego del partido ante el Ciclón, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Santiago Beltrán (7): El arquero de River volvió a mostrarse muy sólido bajo los tres palos, sin exponer ninguna responsabilidad en el gol de Auzmendi e incluso tapando una acción clave que hubiese significado la segunda conquista del elenco visitante. Algo inseguro con los pies, pero bien en los penales.

Gonzalo Montiel (4): Se mostró como una opción permanente en ataque con sus escaladas, aunque muy pocas veces sus culminaciones fueron atinadas. Paralelamente, tuvo algunas complicaciones cuando San Lorenzo se movió aisladamente por su zona.

Lucas Martínez Quarta (2): Apurado, inseguro, errático y peligroso. Una vez más, el primer marcador central de River quedó en deuda, sufriendo con Auzmendi y cometiendo errores muy sensibles en sus salidas y sus movimientos. Saldo negativo en los duelos.

Lautaro Rivero (2): A tono con el nivel de su compañero en la zaga. Dejó cabecear a Auzmendi con total libertad en el gol de San Lorenzo y nunca pudo brindarle seguridad al equipo. Protagonizó fallas de lecturas de juego y perdió casi siempre en el uno contra uno.

Marcos Acuña (7): Uno de los pocos jugadores que entendieron con qué actitud había que jugar un partido de este calibre. Con aciertos y errores, se mostró comprometido, voluntarioso y con una entrega encomiable. Empató el duelo con una buena aparición en el área.

Aníbal Moreno (2): No ofreció su mejor versión en la medular de River. Por el contrario, su actuación se caracterizó por las imprecisiones en la distribución del esférico, así como también en equivocaciones relacionadas con la ubicación y los desplazamientos. Infracción infantil que derivó en el segundo gol del rival.

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Fausto Vera (3): Llegó falto de ritmo y se notó bastante. Si bien fue solidario a la hora de la contención y expuso un despliegue interesante, fue muy impreciso con la pelota en los pies. Paralelamente, llegó por sorpresa al área en más de una ocasión y resolvió muy mal.

Tomás Galván (3): Un rendimiento muy tibio del volante. Buscó tener contacto con la pelota de manera permanente, pero prácticamente nunca pudo darle un sentido a sus apariciones. A favor, fue víctima de la infracción que derivó en la expulsión de Reali.

Tomás Galván en acción. (Foto: Prensa River)

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Maximiliano Meza (3): A diferencia de lo que sucedió el jueves pasado contra Carabobo, el volante no tuvo una presentación caracterizada por la lucidez. No se sintió cómodo con el sector del campo en el que se movió y se mostró errático en decisiones y ejecuciones.

Sebastián Driussi (2): Poco y nada. Lento, estático, sin obligar a la última línea rival y completamente inofensivo. Fue neutralizado completamente por los centrales de San Lorenzo y nunca pudo aportar ni la más mínima cuota de peligro en el área.

Driussi con la pelota. (Foto: Prensa River)

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Facundo Colidio (2): Una actuación sencillamente para el olvido. Falló en todas y cada una de sus intervenciones, dilapidando acciones de riesgo y generando contragolpes repetidamente. Se mostró endeble, frágil y perdiendo en todos los duelos individuales.

Ingresaron:

Juan Fernando Quintero (4): Muchas malas intervenciones, pero aportó su cuota de calidad asistiendo a Acuña en el gol del empate e igualando más tarde de forma casual. Igual, muy poco.

Ian Subiabre (2): No estuvo a tono con la intensidad de un partido como este. Displicente, endeble e incluso sobrando acciones.

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Maximiliano Salas (3): El sacrificio y la voluntad de siempre, aunque no estuvo nada claro en los últimos metros.

Kendry Páez (3): Algún arresto individual aislado, pero no mucho más. Le sigue faltando en los partidos decisivos. Erró su penal.

Joaquín Freitas (-): La entrega, la voluntad y el sacrificio de todos sus encuentros. No más que eso.

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Giuliano Galoppo (-): Con poco tiempo, llevó algo de peligro. Sin embargo, falló su penal.