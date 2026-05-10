Juanfer Quintero, enojado y a los gritos con Marcos Acuña en River vs. San Lorenzo: “¿Qué querés que le diga?”

En pleno nerviosismo por el resultado, el colombiano se cruzó con el lateral izquierdo junto a los árbitros.

En el Estadio Monumental, River Plate recibe este domingo a San Lorenzo por un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. En un clásico caliente que se extendió al tiempo suplementario, Juan Fernando Quintero protagonizó un insólito momento.

Tras el final de los 90 minutos, el volante ofensivo se sacó contra Marcos Acuña en un cruce verbal con los árbitros como testigos. “¿Qué querés que le diga? Estoy hablando con él”, se le escuchó decir al colombiano hacia el autor del primer gol del Millonario.

"¿QUÉ QUIÉRES QUE LE DIGA?" El intercambio entre Juanfer y el Huevo Acuña mientras el DT de River hablaba con el árbitro Zunino.



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El tenso momento se dio ante los ojos de Sebastián Zunino, que optó por calmar la situación. Entre risas, el árbitro del encuentro le dijo ‘tranquilo’ a Quintero y se puso a explicarle una situación por la que el futbolista de River le reclamó.

El gol de Marcos Acuña a San Lorenzo

A los 10 minutos del complemento, precisamente Quintero se unió con Acuña para encontrar el empate parcial. El colombiano lanzó un centro certero al segundo palo, dónde apareció el campeón del mundo para mandarla al fondo de la red con una volea.

¡¡¡LO GRITÓ CON TODO!!! Se combinaron Acuña y Juanfer y el Huevo marcó el 1-1 de River contra San Lorenzo.



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