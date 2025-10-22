Es tendencia:
La confesión de Joaquín Panichelli a casi tres años de su salida de River: “En algún momento me gustaría volver”

El argentino vive un gran presente en Francia y aseguró que le gustaría tener una nueva oportunidad en el Millonario en el futuro.

Por Joaquín Alis

Panichelli: "En algún momento me gustaría volver a River"
Joaquín Panichelli supo ser una de las grandes promesas que se fue de River antes de debutar en Primera División. A comienzos de 2023, el delantero decidió no firmar su primer contrato profesional e irse a probar suerte a Europa. Casi tres años después, es una de las grandes figuras del Racing de Estrasburgo.

Mientras atraviesa el mejor momento de su carrera, cómodo en lo económico y consolidado en lo futbolístico, el jugador de 23 años le dejó una puerta abierta al Millonario de cara al futuro: “A River solo le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?”.

“Siempre que puedo, intento ver los partidos. River es lo más grande que hay en Argentina. Estoy agradecido porque me permitió estar donde estoy ahora. No lo llamo revancha, pero sería lindo volver”, aseguró el atacante en Radio La Red, que ahora quiere brillar en el Viejo Continente.

Por qué Panichelli se fue de River

Meses atrás, cuando aún vestía la camiseta del Mirandés de España, Panichelli habló con Bolavip y explicó por qué tomó la decisión de irse libre de River: “Tenía en claro que era difícil que me promocionen a Primera y nunca fue un reclamo mío para el clubEntoncescuando surgió la posibilidad de venir al Alavés, a empezar a hacer una carrera en Europa, decidí agarrar“.

Lo que sí nos habían trasladado desde el club era que nadie me podía asegurar un lugar en la Primera de River, menos a un chico cuando no se lo aseguran ni a los cracks. Yo lo entendía perfectamente“, explicó el atacante, que iba a tener que competir con Miguel Borja, Lucas Beltrán y Salomón Rondón.

“Evaluando la chance de venir a España o quedarme en River y no tener un lugar porque estaban Borja y Beltrán, prioricé dar el salto a Europa antes que quizás quedar relegado o ser cedido a otro club“, contó.

Los números de Joaquín Panichelli en Estrasburgo

El delantero con pasado en River, Mirandés y Alavés acumula 10 partidos con la camiseta del Racing Club de Estrasburgo. Hasta el momento, logró marcar 7 goles y aún no aportó asistencias. Sin lugar a dudas, un inicio con el pie derecho para el atacante argentino.

