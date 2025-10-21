River no solo está preparándose para lo que será el partido del viernes frente a Independiente Rivadavia, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán llegar a la final de la Copa Argentina, sino que también para la etapa final del Torneo Clausura.

La última victoria sobre Talleres provocó muchísima tranquilidad en el entrenador, como así también en los futbolistas, dirigentes e hinchas. Y claro, el Millonario venía torcido con los resultados: perdido seis de los últimos siete juegos. Pero mientras ponen la cabeza de lleno en el duelo ante la Lepra, Gallardo le comunicó a tres jugadores que irán a la Reserva que comanda Marcelo Escudero.

Este miércoles, a partir de las 17:00 y en el River Camp de Ezeiza, la categoría previa a la Primera División tendrá que medirse frente a Ferro Carril Oeste por la fecha 15 del Torneo Proyección, y lo hará con la presencia de Juan Cruz Meza, Bautista Dadín y Agustín De la Cuesta, quienes habitualmente entrenan con el plantel profesional.

La idea del Muñeco es que los juveniles sumen minutos, ya que sus minutos son esporádicos y no quiere que pierdan el ritmo futbolístico. La misma medida tomó con Agustín Ruberto, quien se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados sufrida en febrero de este año mientras disputaba el Sudamericano con la Selección Argentina Sub 20. Dicha lesión lo privó de disputar el Mundial de la categoría, donde los comandados por Diego Placente fueron subcampeones tras la caída ante su par de Marruecos.

Cabe destacar que, pese a que estuvo entre los suplentes y no debutó como profesional, Agustín Obregón también jugará para la Reserva de River e intentará convencer al nacido en Merlo para que, en el futuro, pueda tener una chance de ser el lateral izquierdo.

Juan Cruz Meza jugando en Primera División ante Platense. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Tabla de posiciones del Torneo Proyección

Al igual que sucede en los campeonatos que organiza la Liga Profesional, los primeros 8 equipos de cada grupo conseguirán el pasaje a las instancias de eliminación directa.

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Belgrano 31 14 25:10 15 9 4 1 E E V E V 2 Boca Juniors 29 13 20:7 13 9 2 2 V V V E V 3 Huracán 25 14 22:12 10 7 4 3 V V V E E 4 Racing Club 25 14 20:18 2 7 4 3 V V E V V 5 Unión 24 14 24:20 4 7 3 4 V E V E D 6 Newell’s Old Boys 21 14 19:19 0 6 3 5 D E E D V 7 Tigre 21 15 16:16 0 5 6 4 E D E V E 8 Argentinos Juniors 19 15 20:18 2 5 4 6 V E V V E 9 Barracas Central 19 14 13:15 -2 5 4 5 D V D D E 10 Estudiantes de La Plata 16 15 18:17 1 3 7 5 D E E V D 11 Independiente Rivadavia 16 14 20:21 -1 4 4 6 D D V D E 12 Colón 15 14 10:16 -6 3 6 5 V E D D D 13 Central Córdoba 13 14 16:24 -8 3 4 7 D D D D E 14 Banfield 12 14 11:23 -12 3 3 8 D V E E V 15 Aldosivi 11 14 13:19 -6 3 2 9 V D D E E 16 Defensa y Justicia 10 14 13:22 -9 2 4 8 D E D D E

Zona B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Rosario Central 30 14 25:12 13 9 3 2 E V V E E 2 Gimnasia y Esgrima de La Plata 29 15 21:12 9 8 5 2 E V V V E 3 River Plate 27 14 23:9 14 7 6 1 E V V E V 4 Instituto 27 15 19:9 10 7 6 2 E D V E E 5 Atlético Tucumán 24 14 23:16 7 7 3 4 D E D V E 6 Independiente 21 14 20:19 1 6 3 5 V D V D D 7 Platense 19 15 12:19 -7 5 4 6 E D V D V 8 San Lorenzo 17 14 15:16 -1 4 5 5 V E E V V 9 Sarmiento 17 15 11:16 -5 4 5 6 E D D D E 10 San Martín de San Juan 17 14 14:20 -6 5 2 7 D V E E D 11 Talleres 17 15 12:18 -6 5 2 8 D D D V E 12 Lanús 17 14 12:18 -6 5 2 7 D V D D E 13 Vélez Sarsfield 15 15 14:17 -3 3 6 6 V V D E E 14 Godoy Cruz 14 14 16:20 -4 4 2 8 V D E V D 15 Ferro Carril Oeste 13 14 14:26 -12 3 4 7 V D E D V 16 Deportivo Riestra 11 14 12:19 -7 3 2 9 D V D E D

