River no solo está preparándose para lo que será el partido del viernes frente a Independiente Rivadavia, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán llegar a la final de la Copa Argentina, sino que también para la etapa final del Torneo Clausura.
La última victoria sobre Talleres provocó muchísima tranquilidad en el entrenador, como así también en los futbolistas, dirigentes e hinchas. Y claro, el Millonario venía torcido con los resultados: perdido seis de los últimos siete juegos. Pero mientras ponen la cabeza de lleno en el duelo ante la Lepra, Gallardo le comunicó a tres jugadores que irán a la Reserva que comanda Marcelo Escudero.
Este miércoles, a partir de las 17:00 y en el River Camp de Ezeiza, la categoría previa a la Primera División tendrá que medirse frente a Ferro Carril Oeste por la fecha 15 del Torneo Proyección, y lo hará con la presencia de Juan Cruz Meza, Bautista Dadín y Agustín De la Cuesta, quienes habitualmente entrenan con el plantel profesional.
La idea del Muñeco es que los juveniles sumen minutos, ya que sus minutos son esporádicos y no quiere que pierdan el ritmo futbolístico. La misma medida tomó con Agustín Ruberto, quien se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados sufrida en febrero de este año mientras disputaba el Sudamericano con la Selección Argentina Sub 20. Dicha lesión lo privó de disputar el Mundial de la categoría, donde los comandados por Diego Placente fueron subcampeones tras la caída ante su par de Marruecos.
Cabe destacar que, pese a que estuvo entre los suplentes y no debutó como profesional, Agustín Obregón también jugará para la Reserva de River e intentará convencer al nacido en Merlo para que, en el futuro, pueda tener una chance de ser el lateral izquierdo.
Juan Cruz Meza jugando en Primera División ante Platense. (Marcelo Endelli/Getty Images)
Tabla de posiciones del Torneo Proyección
Al igual que sucede en los campeonatos que organiza la Liga Profesional, los primeros 8 equipos de cada grupo conseguirán el pasaje a las instancias de eliminación directa.
Zona A
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Belgrano
|31
|14
|25:10
|15
|9
|4
|1
|E E V E V
|2
|Boca Juniors
|29
|13
|20:7
|13
|9
|2
|2
|V V V E V
|3
|Huracán
|25
|14
|22:12
|10
|7
|4
|3
|V V V E E
|4
|Racing Club
|25
|14
|20:18
|2
|7
|4
|3
|V V E V V
|5
|Unión
|24
|14
|24:20
|4
|7
|3
|4
|V E V E D
|6
|Newell’s Old Boys
|21
|14
|19:19
|0
|6
|3
|5
|D E E D V
|7
|Tigre
|21
|15
|16:16
|0
|5
|6
|4
|E D E V E
|8
|Argentinos Juniors
|19
|15
|20:18
|2
|5
|4
|6
|V E V V E
|9
|Barracas Central
|19
|14
|13:15
|-2
|5
|4
|5
|D V D D E
|10
|Estudiantes de La Plata
|16
|15
|18:17
|1
|3
|7
|5
|D E E V D
|11
|Independiente Rivadavia
|16
|14
|20:21
|-1
|4
|4
|6
|D D V D E
|12
|Colón
|15
|14
|10:16
|-6
|3
|6
|5
|V E D D D
|13
|Central Córdoba
|13
|14
|16:24
|-8
|3
|4
|7
|D D D D E
|14
|Banfield
|12
|14
|11:23
|-12
|3
|3
|8
|D V E E V
|15
|Aldosivi
|11
|14
|13:19
|-6
|3
|2
|9
|V D D E E
|16
|Defensa y Justicia
|10
|14
|13:22
|-9
|2
|4
|8
|D E D D E
Zona B
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Rosario Central
|30
|14
|25:12
|13
|9
|3
|2
|E V V E E
|2
|Gimnasia y Esgrima de La Plata
|29
|15
|21:12
|9
|8
|5
|2
|E V V V E
|3
|River Plate
|27
|14
|23:9
|14
|7
|6
|1
|E V V E V
|4
|Instituto
|27
|15
|19:9
|10
|7
|6
|2
|E D V E E
|5
|Atlético Tucumán
|24
|14
|23:16
|7
|7
|3
|4
|D E D V E
|6
|Independiente
|21
|14
|20:19
|1
|6
|3
|5
|V D V D D
|7
|Platense
|19
|15
|12:19
|-7
|5
|4
|6
|E D V D V
|8
|San Lorenzo
|17
|14
|15:16
|-1
|4
|5
|5
|V E E V V
|9
|Sarmiento
|17
|15
|11:16
|-5
|4
|5
|6
|E D D D E
|10
|San Martín de San Juan
|17
|14
|14:20
|-6
|5
|2
|7
|D V E E D
|11
|Talleres
|17
|15
|12:18
|-6
|5
|2
|8
|D D D V E
|12
|Lanús
|17
|14
|12:18
|-6
|5
|2
|7
|D V D D E
|13
|Vélez Sarsfield
|15
|15
|14:17
|-3
|3
|6
|6
|V V D E E
|14
|Godoy Cruz
|14
|14
|16:20
|-4
|4
|2
|8
|V D E V D
|15
|Ferro Carril Oeste
|13
|14
|14:26
|-12
|3
|4
|7
|V D E D V
|16
|Deportivo Riestra
|11
|14
|12:19
|-7
|3
|2
|9
|D V D E D
