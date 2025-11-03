La continuidad de Marcelo Gallardo como técnico de River no está garantizada para 2026: el delicado escenario

Marcelo Gallardo se encuentra viviendo su momento más crítico desde que se transformó en director técnico. Sucede que, tras un año y tres meses de su retorno al banco de suplentes de River Plate, el Muñeco sigue sin encontrar el rumbo y la actualidad del Millonario ya roza lo desesperante, acumulando un fracaso tras otro.

Este domingo, en pleno Monumental de Núñez y luego del triunfo de Stefano Di Carlo en las elecciones presidenciales de River, la tendencia siguió siendo extremadamente oscura. Tras las eliminaciones en la Copa Libertadores de América y en la Copa Argentina, se buscaba enderezar el rumbo ante un rival accesible y necesitado como Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sin embargo, River volvió a penar desde lo futbolístico y a verse envuelto en notorios nerviosismos. ¿El resultado? Un triunfo del Lobo en el Monumental después de dos décadas. Como contra Platense, Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín, una nueva demostración de que este equipo de Gallardo ya no se hace fuerte ni en casa.

Naturalmente, el público, con la barra de paciencia completamente agotada, volvió a estallar. Insultó a los jugadores, les pidió más corazón y hasta solicitó que se vayan todos. Sí, ya ni el Muñeco queda exento de los dardos de los fanáticos de River que se habían acostumbrado a otro andar, apoyados en una sólida posición económica y al hecho de invertir decenas de millones en refuerzos.

El River de Gallardo sigue sin levantar cabeza. (Foto: Getty)

Como nunca antes, Gallardo está en tela de juicio y hay pedidos múltiples de que dé un paso al costado. La situación de River es crítica, ya no solo en torno a la posible lucha por el campeonato, sino también a la chance de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. De hecho, este último es el límite que parece presentarse en el horizonte.

El próximo domingo, River visitará a Boca en la Bombonera, en una nueva edición del Superclásico. De no conseguir un resultado positivo, la situación será todavía más compleja y prácticamente irreversible. El 2025 del Millonario solo podrá encontrar algo de luz si se gana el Torneo Clausura, misión que no se sostiene con ningún argumento lógico.

De todas maneras, solamente hay un escenario que parecer ser completamente lapidario y terminante para el futuro de Gallardo y el mismo tiene que ver con la potencial ausencia en la Copa Libertadores 2026. Si River no consigue el pasaje ni siendo campeón del certamen doméstico ni a través de la tabla anual, hablamos de la crónica de un final anunciado.

Es de público conocimiento que Di Carlo y Gallardo siempre mantuvieron una gran relación. Incluso, el flamante presidente electo de River fue clave para que se concrete su vuelta en 2024. Por ello es que suena utópico que la nueva máxima autoridad del club tome la determinación de despedir al Muñeco. Sí, el propio estratega sería quien se marche por voluntad propia.

Durante los últimos meses, en gran parte debido a los nulos resultados conseguidos en el campo de juego, la dirigencia encabezada por Jorge Brito empezó a cerrar ese flujo de poder total que había adquirido Gallardo. La venta de Franco Mastantuono marcó un antes y un después en el entrenador y el contexto ya no es el ideal.

Es verdad que, tras la partida de la joya de Azul a Real Madrid, Gallardo contó con un colosal presupuesto para buscar refuerzos. Pero prácticamente ninguno de los que recalaron en el plantel profesional de River estuvo, hasta el día de la fecha, a la altura de las circunstancias. Esto, naturalmente, generó una merma en cuanto a la confianza dirigencial.

En definitiva, llegado el caso de que River pierda el Superclásico, no gane el Torneo Clausura y no clasifique a la Copa Libertadores, Di Carlo y compañía no despedirán a Gallardo, pero sí aguardarán por una renuncia. Se trataría de un escenario irremontable, intransitable y categóricamente negativo que no daría lugar a una continuidad.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo está en su momento más crítico como DT de River tras un año y tres meses de su regreso.

River cayó en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El Lobo no ganaba allí desde 2005, hace dos décadas.

El presidente electo de River, Stefano Di Carlo, no despediría a Gallardo; se esperaría una renuncia si no clasifica a la Copa Libertadores 2026.

