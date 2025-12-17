Revelados los votos de The Best: quién es el mejor jugador del mundo según Lionel Scaloni

Ousmane Dembélé volvió a ser reconocido como el mejor jugador del mundo. Esta vez, fue FIFA quien lo definió como tal, entregándole el premio The Best por su inobjetable temporada 2024/25. Como suele suceder, horas después se conocieron las votaciones de cada país y, en consecuencia, se supo qué eligieron Lionel Messi y Lionel Scaloni.
El entrenador de la Selección Argentina se vio obligado a elegir al número uno en una lista que no contaba con Leo, que se quedó afuera de los 11 candidatos. Sin posibilidades de escoger a su capitán, el estratega no tuvo dudas a la hora de elegir al mejor de todos.
Scaloni le dio el primer lugar a Kylian Mbappé, valorando a la gran figura de Francia y Real Madrid. En segundo y tercer lugar quedaron dos futbolistas del Barcelona: Pedri y Lamine Yamal, en ese orden. Ni un voto para quien terminó siendo el ganador del premio.
A quién votó Messi
La elección de Messi, que votó por ser capitán de la Selección Argentina, fue similar a la del director técnico, pero él sí le dio el reconocimiento a Dembélé, poniéndolo en primer lugar. Segundo quedó Mbappé y tercero Lamine Yamal.
El más llamativo de los argentinos fue Claudio Mauri, periodista elegido para representar al país. Su puesto 1° fue para Yamal, el 2° para Achraf Hakimi y el 3° para Cole Palmer, quien quedó detrás de todos sus competidores en las votaciones finales.
Posiciones finales
- Ousmane Dembélé – 50 pts.
- Lamine Yamal – 39 pts.
- Kylian Mbappé – 35 pts.
- Achraf Hakimi – 31 pts.
- Raphinha – 29 pts.
- Mohamed Salah – 24 pts.
- Vitinha – 22 pts.
- Harry Kane – 14 pts.
- Nuno Mendes – 13 pts.
- Pedri – 12 pts.
- Cole Palmer – 7 pts.
Todos los ganadores
Mejor jugador: Ousmane Dembélé – PSG
Mejor jugadora: Aitana Bonmatí – Barcelona y Selección de España
Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma – PSG, ahora en Manchester City
Mejor arquera: Hannah Hampton – Chelsea y Selección de Inglaterra
Mejor entrenador: Luis Enrique – PSG
Mejor entrenadora: Sarina Weigman – Selección de Inglaterra
Gol del año (Puskas): Santiago Montiel en Independiente vs. Independiente Rivadavia de Mendoza
Gol del año, femenino (Marta): Lizbeth Ovalle en Tigres vs. Chivas de Guadalajara
Hincha del año: aficionados del Zakho SC de Irak
Fair Play: Dr. Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg de Alemania
FIFA Best XI: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jode Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.
FIFA Best XI Femenino: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas.
DATOS CLAVE
- Lionel Scaloni eligió a Kylian Mbappé como el mejor jugador en su votación principal.
- Los jugadores del Barcelona, Pedri y Lamine Yamal, fueron la segunda y tercera opción.
- El estratega Scaloni no otorgó ningún voto a Dembélé, el ganador del trofeo.
