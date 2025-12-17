Es tendencia:
logotipo del encabezado
The Best

Revelados los votos de The Best: quién es el mejor jugador del mundo según Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección Argentina no le puso ni un voto a Ousmane Dembélé, que se terminó llevando el premio que entrega FIFA.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Revelados los votos de The Best: quién es el mejor jugador del mundo según Lionel Scaloni
© Getty ImagesRevelados los votos de The Best: quién es el mejor jugador del mundo según Lionel Scaloni

Ousmane Dembélé volvió a ser reconocido como el mejor jugador del mundo. Esta vez, fue FIFA quien lo definió como tal, entregándole el premio The Best por su inobjetable temporada 2024/25. Como suele suceder, horas después se conocieron las votaciones de cada país y, en consecuencia, se supo qué eligieron Lionel Messi y Lionel Scaloni.

El entrenador de la Selección Argentina se vio obligado a elegir al número uno en una lista que no contaba con Leo, que se quedó afuera de los 11 candidatos. Sin posibilidades de escoger a su capitán, el estratega no tuvo dudas a la hora de elegir al mejor de todos.

Scaloni le dio el primer lugar a Kylian Mbappé, valorando a la gran figura de Francia y Real Madrid. En segundo y tercer lugar quedaron dos futbolistas del Barcelona: Pedri y Lamine Yamal, en ese orden. Ni un voto para quien terminó siendo el ganador del premio.

A quién votó Messi

La elección de Messi, que votó por ser capitán de la Selección Argentina, fue similar a la del director técnico, pero él sí le dio el reconocimiento a Dembélé, poniéndolo en primer lugar. Segundo quedó Mbappé y tercero Lamine Yamal.

El más llamativo de los argentinos fue Claudio Mauri, periodista elegido para representar al país. Su puesto 1° fue para Yamal, el 2° para Achraf Hakimi y el 3° para Cole Palmer, quien quedó detrás de todos sus competidores en las votaciones finales.

Posiciones finales

Gianluigi Donnarumma ganó el The Best 2025 y destronó a Dibu Martínez

ver también

Gianluigi Donnarumma ganó el The Best 2025 y destronó a Dibu Martínez

  1. Ousmane Dembélé – 50 pts.
  2. Lamine Yamal – 39 pts.
  3. Kylian Mbappé – 35 pts.
  4. Achraf Hakimi – 31 pts.
  5. Raphinha – 29 pts.
  6. Mohamed Salah – 24 pts.
  7. Vitinha – 22 pts.
  8. Harry Kane – 14 pts.
  9. Nuno Mendes – 13 pts.
  10. Pedri – 12 pts.
  11. Cole Palmer – 7 pts.
Publicidad

Todos los ganadores

Mejor jugador: Ousmane Dembélé – PSG

Mejor jugadora: Aitana Bonmatí – Barcelona y Selección de España

Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma – PSG, ahora en Manchester City

Mejor arquera: Hannah Hampton – Chelsea y Selección de Inglaterra

Mejor entrenador: Luis Enrique – PSG

Mejor entrenadora: Sarina Weigman – Selección de Inglaterra

Gol del año (Puskas): Santiago Montiel en Independiente vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

Gol del año, femenino (Marta): Lizbeth Ovalle en Tigres vs. Chivas de Guadalajara

Hincha del año: aficionados del Zakho SC de Irak

Fair Play: Dr. Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg de Alemania

FIFA Best XI: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jode Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

FIFA Best XI Femenino: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas.

DATOS CLAVE

  • Lionel Scaloni eligió a Kylian Mbappé como el mejor jugador en su votación principal.
  • Los jugadores del Barcelona, Pedri y Lamine Yamal, fueron la segunda y tercera opción.
  • El estratega Scaloni no otorgó ningún voto a Dembélé, el ganador del trofeo.
Publicidad
Santiago Montiel ganó el Premio Puskas 2025 por su golazo de chilena: la premonición viral de Independiente

ver también

Santiago Montiel ganó el Premio Puskas 2025 por su golazo de chilena: la premonición viral de Independiente

Los votos de Lionel Messi para el premio al mejor jugador en The Best

ver también

Los votos de Lionel Messi para el premio al mejor jugador en The Best

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
El enorme logro que consiguió Jordania a meses del Mundial 2026
Fútbol Internacional

El enorme logro que consiguió Jordania a meses del Mundial 2026

La enorme actuación de Soulé que le mete presión a Scaloni
Fútbol europeo

La enorme actuación de Soulé que le mete presión a Scaloni

El mensaje directo de Alan Varela a Lionel Scaloni para que lo lleve al Mundial 2026
Selección Argentina

El mensaje directo de Alan Varela a Lionel Scaloni para que lo lleve al Mundial 2026

En Inglaterra destacan a Alejandro Garnacho ante el clima hostil que sufrió en Cardiff
Fútbol europeo

En Inglaterra destacan a Alejandro Garnacho ante el clima hostil que sufrió en Cardiff

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo