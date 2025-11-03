Preocupación para Gallardo: Colidio se somete a estudios y pone en jaque la delantera de River de cara al Superclásico

Si algo le faltaba a River para agravar el difícil momento que atraviesa, era sumar preocupaciones en el frente de las lesiones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la derrota ante Gimnasia en el Monumental. Cuando apenas se jugaban los primeros minutos del encuentro, Facundo Colidio debió abandonar la cancha con visibles gestos de dolor y entre lágrimas, encendiendo todas las alarmas en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

La situación se produjo a los 15 minutos del primer tiempo, cuando el delantero fue a disputar una pelota dividida y, tras sentir una molestia, se dejó caer sobre el césped y pidió inmediatamente el cambio. Cristian Jaime ingresó en su lugar, mientras Colidio se retiraba del campo desconsolado, encendiendo todas las alertas. Según pudo saber Bolavip, el atacante habría sufrido un “pinchazo muscular”, lo cual, a alta de parte médico oficial, advierte sobre un posible desgarro.

Ahora, el futbolista se someterá a estudios médicos para conocer el grado de la lesión y determinar si podrá estar disponible para el Superclásico del próximo domingo ante Boca. Por el momento, las expectativas no son las mejores: entre la reacción del jugador a la lesión y sus sensaciones físicas, todo indica que Colidio tendría pocas chances de llegar a la Bombonera. Gallardo le dio al plantel un día libre tras el partido, por lo que se espera que inicie el martes su recuperación.

Entre lágrimas, el desconsuelo de Colidio en el banco de suplentes tras ser reemplazado por lesión (Captura video).

A seis días de un encuentro trascendental para el Millonario, el panorama no parece alentador. En caso de confirmarse la lesión muscular, Colidio quedaría prácticamente descartado, lo que representaría una baja sensible para River en su delantera, que quedaría únicamente con Maximiliano Salas y Miguel Borja como variantes. Con ese panorama, el Muñeco posiblemente deba recurrir nuevamente a Cristian Jaime, Ian Subiabre (titular vs. Gimnasia) y al regreso de Agustín Ruberto, que se encuentra sumando sus primeros minutos en Reserva tras su lesión ligamentaria.

Las otras bajas que complican a Gallardo

A la posible ausencia de Colidio, se suman otras preocupaciones en la enfermería de River. Sebastián Driussi lleva una semana recuperándose de una distensión en el isquiotibial izquierdo y también está en duda, mientras que Gonzalo Montiel continúa recuperándose de un esguince de rodilla que lo tiene entre algodones. Ambos futbolistas, ausentes ante Gimnasia, trabajan contrarreloj para intentar llegar en condiciones al Superclásico, aunque sus presencias también están comprometidas.

Con este panorama, Gallardo podría afrontar el duelo ante Boca con tres bajas de peso, en un momento donde el equipo necesita recuperar confianza y resultados.

En síntesis