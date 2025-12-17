Fue número 1 del mundo, superó a Djokovic, Federer y Nadal y casi muere en un tiroteo escolar: “Jugar al tenis me hacía escapar de los problemas”

Andy Murray es el tenista de los últimos tiempos que más se acercó al Big Three compuesto por Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. El nacido en Glasgow que representó a Gran Bretaña durante casi 20 años fue el número 1 del mundo entre 2016 y 2017, y acumuló un total de 46 títulos a lo largo de su trayectoria. Entre ellos, dos Wimbledon, un US Open y un Oro olímpico.

Retirado recientemente, en 2024, no quedan dudas que Murray es uno de los deportistas británicos más importantes del siglo XXI, pero lo cierto es que su historia tuvo como inicio una de las tragedias más graves de todo Reino Unido, la cruda Masacre de Dunblane.

El 13 de marzo de 1996, en la Escuela Primaria de Dunblane, se vivió un tiroteo escolar perpetrado por Thomas Watt Hamilton que costó la vida de 17 personas y dejó otro saldo de 15 heridos. Entre ellos, mayoría de niños en edad de primario y profesores de dicha institución.

El asesino, posteriormente a realizar la cruel matanza, se quitó la vida de un disparo. El triste suceso quedó confirmado como el peor asesinato múltiple de la historia de Reino Unido, y tanto Andy Murray como su hermano Jamie eran alumnos de la institución. Con apenas 9 y 10 años respectivamente, los dos estuvieron presentes en la escuela el día de la masacre.

Desde aquel momento hasta la actualidad, Murray se refirió pocas veces a lo que sufrió durante aquella masacre y todo lo que tuvo que atravesar a nivel psicológico para sobrellevar los traumas. En sus biografías gráficas y documentales, el escocés lo relató por primera vez, y reveló cómo el tenis lo ayudó en todo el proceso de superación.

En un mensaje dedicado para la directora de su documental, Olivia Cappuccini, Murray explicó: “Siempre me preguntaban por qué el tenis es tan importante para mí. En principio, está lo que pasó en Dunblane. Para todos los niños que estábamos ahí, fue difícil por distintas razones. En nuestro caso, por el hecho de que lo conocíamos e íbamos a su grupo scout, e incluso mi familia varias veces lo había llevado en auto a la estación del tren”.

En adición, en su autobiografía –Hitting Back-, el ex número 1 del mundo soltó un estremecedor relato acerca de aquella tragedia. “Conocíamos al tipo. Obviamente es raro pensar que hay un asesino en el auto de tu mamá y es una de las razones por las que no quiero volver la vista atrás. Saber que el asesino formaba parte del grupo scout fue algo que mi cerebro no podía asimilar. Yo podría haber sido uno de los niños muertos“, escribió.

En relación a cómo la tragedia cambió su vida, Murray también relató: “En los doce meses siguientes a la matanza, mis padres se separaron. Fue un momento muy difícil para nosotros, que no entendíamos muy bien lo que pasaba. Por eso, cuando jugaba al tenis, sentía que me podía escapar un poco de todos esos problemas“.

Andy Murray pudo superar aquella masacre en Dunblane con apenas 9 años gracias al tenis. Y el deporte que eligió para acompañar su vida lo transformó en uno de los mejores del siglo XXI, siendo uno de los pocos tenistas que lograron superar a Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer al quedar como número 1 del ATP durante más de un año. Una historia de superación que el escocés carga en sus espaldas.

Todos los títulos de Andy Murray en su carrera

2019 (1)

Antwerp (Cubierta/Dura)

2017 (1)

Dubai (Exterior/Dura)

2016 (9)

ATP Finals (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)

Vienna (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)

Beijing (Exterior/Dura)

Rio Olympics (Exterior/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

London / Queen’s Club (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

2015 (4)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

London / Queen’s Club (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)

Munich (Exterior/Arcilla)

2014 (3)

Valencia (Cubierta/Dura)

Vienna (Cubierta/Dura)

Shenzhen (Exterior/Dura)

2013 (4)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

London / Queen’s Club (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)

Brisbane (Exterior/Dura)

2012 (3)

US Open (Exterior/Dura)

London Olympics (Exterior/Hierba)

Brisbane (Exterior/Dura)

2011 (5)

ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)

Tokyo (Exterior/Dura)

Bangkok (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)

London / Queen’s Club (Exterior/Hierba)

2010 (2)

ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

2009 (6)

Valencia (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

London / Queen’s Club (Exterior/Hierba)

ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)

Rotterdam (Cubierta/Dura)

Doha (Exterior/Dura)

2008 (5)

St. Petersburg (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Madrid (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)

Marseille (Cubierta/Dura)

Doha (Exterior/Dura)

2007 (2)

St. Petersburg (Cubierta/Moqueta)

San Jose (Cubierta/Dura)

2006 (1)