La decisión de Gallardo con Ian Subiabre en su regreso a River tras el Mundial Sub 20

Ian Subiabre volverá a entrenarse a las órdenes de Marcelo Gallardo este miércoles, en su regreso a River tras quedarse a las puertas de conquistar el octavo título mundial sub 20 en la historia de la Selección Argentina, frustrado por la derrota 2-0 ante Marruecos en la final que se disputó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

El delantero de 18 años que no ve acción con El Millonario desde el pasado 31 de agosto, partido que terminó con victoria 2-0 ante San Martín de San Juan, no será tenido en cuenta por el DT para el duelo de este viernes ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina, pero hay diagramado un plan especial para él.

La decisión de Gallardo es que Subiabre pueda hacer una puesta a punto con trabajos diferentes a los del grueso del plantel para sí contemplar su convocatoria para el partido que el domingo 2 de noviembre River disputará ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

La participación del juvenil en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina fue también determinante para comenzar a resolver su situación en El Millonario, debido a que fue el permiso para disputar el certamen internacional en Chile lo que terminó de convencerlo de aceptar la renovación de contrato que estaba frenada por voluntad del jugador.

Ante San Martín de San Juan disputó Subiabre su último partido en River.

Esa falta de acuerdo fue el principal motivo de su inactividad con el primer equipo durante casi dos meses, pero se solucionó con una extensión hasta diciembre de 2028 y la aceptación de una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

El aporte de Ian Subiabre en el Mundial Sub 20

Ian Subiabre sumó minutos en los siete partidos que disputó la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile, aunque no en todos ellos lo hizo como titular. De hecho, ingresó desde el banco de suplentes en los tres partidos de fase de grupos y su primera titularidad fue recién en octavos de final ante Nigeria.

Volvió a ser suplente en cuartos ante México y la suspensión de Maher Carrizo por acumulación de tarjetas amarillas le devolvió el lugar en la alineación inicial en semifinales ante Colombia, quedando para la final ante Marruecos otra vez reservado entre los suplentes.

A lo largo del certamen, el delantero de River aportó dos goles al equipo que condujo Diego Placente, precisamente en los dos primeros encuentros: ante Cuba y Australia.

