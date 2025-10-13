Es tendencia:
La feroz crítica de Ruggeri luego del papelón de River contra Sarmiento: los jugadores a los que apuntó

El campeón del mundo realizó un análisis por el duro presente del Millonario y encontró culpables.

Por Agustín Vetere

A cuatro partidos del final de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, River Plate atraviesa una crisis que puede dejarlo afuera de todo si no llega a enderezar el barco a tiempo. La derrota de este domingo ante Sarmiento hizo explotar a los hinchas del Millonario.

El combinado dirigido por Marcelo Gallardo perdió por la mínima en el Estadio Más Monumental y se fue del campo entre insultos y silbidos por parte del público local. Entre todas las competencias, los de Núñez perdieron 6 de los últimos 7 partidos y necesitan reaccionar para afrontar los últimos objetivos del semestre.

En ese contexto, Óscar Ruggeri habló este lunes en ESPN F90 sobre la situación de River y lanzó un fuerte mensaje para los referentes del Millonario, a quiénes les pidió que den un paso al frente. Además, liberó de culpas a los juveniles del plantel.

“A los pibes hay que dejarlos de lado en estos momentos. Es hora de que pongan la cara los más grandes. La canción de jugadores es la peor que vos escuchás en la cancha y es una puteada para todos, también se lleva puesto al DT. La puteada de los propios te mata, necesitás de jugadores con personalidad; ahora hay que ganar”, comenzó el ex River y campeón del mundo.

En la misma línea, se sumó a las críticas a Gallardo y comparó su presente con el final de ciclo de su antecesor: “A Demichelis por mucho menos lo querían matar. Un partido como el de este domingo, si no es porque es Gallardo, es para que se vaya”.

Lo que le queda a River en el semestre

Los de Gallardo tienen dos frentes activos, además de la Tabla Anual, dónde intentarán obtener la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Las últimas fechas del Torneo Clausura definirán si los de Núñez aún son candidatos a luchar por el título.

Publicidad

La otra competencia en la que están en carrera es nada menos que la Copa Argentina, dónde ya se encuentran en semifinales. Por un lugar en la definición enfrentarán a Independiente Rivadavia. Están a dos victorias aquí de otra puerta para la Libertadores 2026.

