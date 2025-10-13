Los 5 jugadores que supieron ser muy queridos por los hinchas de River y hoy están en la cuerda floja

Sarmiento de Junín sorprendió este domingo a River Plate al vencerlo por 1-0 en el Estadio Más Monumental en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El Millonario, necesitado de puntos en el tramo final de la etapa regular, recibió este derrota como un cachetazo.

Como si fuera poco, a los hinchas se les acabó la paciencia y despidieron al equipo con una potente silbatina, además de cánticos repletos de insultos para los dirigidos por Marcelo Gallardo. En ese contexto, hay un puñado de jugadores que perdió terreno en la consideración del público.

Tanto en el estadio como en las redes sociales, algunos de los jugadores del Muñeco recibieron fuertes críticas a pesar de haber atravesado en el pasado momentos destacados que generaron los aplausos de los hinchas. Pero en el fútbol un bajón de nivel puede cambiarlo todo.

Los 5 jugadores de River en la cuerda floja

Paulo Díaz

Paulo Díaz, defensor de River. (Foto: Getty)

El defensor chileno supo ser uno de los futbolistas más destacados del plantel y eso se reflejaba en la consideración de los hinchas. Se posicionó como uno de los mejores zagueros del fútbol argentino, pero su nivel actual dista mucho del que mostró durante 2024.

Lucas Martínez Quarta

Lucas Martínez Quarta, defensor de River. (Foto: Getty)

Su regreso al club de Núñez en enero de este año causó enorme ilusión en los hinchas de River. Sin embargo, y a pesar de haber vuelto en a una edad perfecta para un jugador de su posición, se fue pinchando con el correr de los meses.

Nacho Fernández

Nacho Fernández, volante de River. (Foto: Getty)

No hay dudas de que el volante es uno de los futbolistas que más alegrías les dio a los hinchas de River en los últimos años. A pesar de ello, el presente del jugador de 35 años no es el mejor y recibió una ola de críticas este domingo por su actuación ante Sarmiento.

Miguel Borja

Miguel Borja, delantero de River. (Foto: Getty)

A base de goles, el colombiano atravesó buenas rachas con la banda en el pecho, pero hace más de un año que no logra hacer pie. Su salida podría concretarse a fin de año mientras transita problemas para volver a sumar para su equipo.

Gonzalo Martínez

Pity Martínez, volante ofensivo de River. (Foto: Getty)

El caso de Pity es especial, ya que su problema no es estrictamente futbolístico, como en los casos anteriores. El héroe de Madrid no logra tener continuidad por sus constantes lesiones y los hinchas comenzaron a perder la paciencia.

