River Plate

La furia de Juanfer Quintero tras la derrota en el Superclásico ante Boca: del “tocamos fondo” al tenso cruce con un periodista

El colombiano reconoció que el plantel Millonario no estuvo a la altura de la situación y protagonizó un picante descargo previo a abandonar La Bombonera.

Por Bruno Carbajo

Juanfer Quintero, picante tras la derrota de River ante Boca.
La derrota en el Superclásico terminó de confirmar el preocupante momento de River, sumido en una crisis que ni Marcelo Gallardo -suspendió la conferencia-, como el propio plantel ya no disimulan. La frustración del resultado hizo estallar a Juan Fernando Quintero, quien sin pelos en la lengua admitió que el equipoalcanzó su punto más bajo. “Tocamos fondo“, sentenció, en una confesión a pura sinceridad que rápidamente subió la temperatura.

Previo a abandonar La Bombonera, el mediocampista, que ingresó en el segundo tiempo pero no pudo desequilibrar, se detuvo en la zona mixta para afrontar la situación con una sinceridad inusual. “Es un momento muy difícil, para nadie es un secreto. Por parte de nosotros, pedirle disculpas a la gente, sabemos la situación que estamos pasando. Somos conscientes de eso“, expresó Quintero, que no dejó de asumir la responsabilidad. “Simplemente saber que nos hacemos cargo, pedirle disculpas. Esto nunca nos había pasado“.

En esa línea, el colombiano insistió en que el plantel debe someterse a una profunda introspección si aspira a levantar cabeza. “Tenemos que interiorizar los errores que estamos cometiendo y por qué no estamos a la altura de la situación“, sostuvo.

La parada ante los micrófonos de Juanfer daría un giro de 180 grados justo antes de subirse al micro, cuando dejó de lado la autocrítica para protagonizar un tenso cruce con un periodista que había cuestionado el rendimiento del equipo, acusando al plantel de haberle “soltado la mano” al entrenador. Y lejos de haberse olvidado de ello, el enganche salió con los tapones de punta al reconocerlo entre los cronistas presentes.

Yo creo que haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo, he hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar, estamos viviendo un presente muy difícil, no le damos de comer a cosas que no importan“, disparó Quintero.

Luego, llevó la discusión al plano personal, cuestionando al periodista: “Si yo le pregunto a tu jefe qué piensa de tu trabajo, ¿qué dice? Parece que no eres profesional. Cada uno tiene su profesión y nadie pone en duda su actitud como ser humano, creo que en las preguntas siempre está el morbo, hay que respetar un poco”.

Por último, el mediocampista cerró su descargo negando cualquier especulación sobre un posible quiebre entre Gallardo y el plantel. “Jamás le haríamos la cama a un entrenador. No estamos a la altura, ya lo asumimos“, enfatizó, antes de lanzar su advertencia final: “Ahora tenemos una oportunidad (vs. Vélez en la próxima fecha), ojalá Dios quiera ganemos, y cuando quedemos campeones no digas nada“.

Datos clave

  • El jugador de River Juan Fernando Quintero declaró que el equipo “Tocamos fondo” tras la derrota en el Superclásico.
  • Quintero se detuvo en la zona mixta de La Bombonera para pedir disculpas por el “momento muy difícil”.
  • El mediocampista negó rotundamente que el plantel de River le “haría la cama” al entrenador Marcelo Gallardo.
Bruno Carbajo

