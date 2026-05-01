La historia de Lucas Silva, el pibe que fue clave para River en la Copa Sudamericana

En el escenario ideal, todo futbolista sueña con debutar como profesional dejando una marca. Pero hay estrenos que duran un suspiro. El de Lucas Silva fue así: 12 segundos en cancha, apenas 26 pasos y el pitazo final ante Aldosivi que lo dejó con gusto a nada. No llegó a ser ni una presentación. Sin embargo, el fútbol suele ofrecer revancha rápido. Y la suya apareció en Brasil, donde terminó siendo la llave para que River consiga ganarle a Bragantino por la Copa Sudamericana.

Los fantasmas de aquella noche en el Monumental se disiparon en Bragança Paulista. El partido se consumía y River, aun con un hombre de más durante media hora, no encontraba el golpe. En ese contexto incómodo, Silva saltó al campo a los 89 minutos. No lo hizo en su hábitat natural, sino recostado sobre la banda derecha, lejos del círculo central donde suele ordenar y distribuir. Pero no se desubicó. Esperó su momento y, cuando la pelota le cayó, decidió con claridad.

Tras un control limpio, levantó la cabeza y metió un centro con rosca que viajó al corazón del área y encontró a Lucas Martínez Quarta, que la empujó para el 1-0 agónico. Gol, triunfo y una intervención que cambió el rumbo del partido, como también el del propio Silva, que pasó de un debut como espectador de lujo a ser determinante en cuestión de días.

GOL AGÓNICO DE MARTÍNEZ QUARTA PARA DARLE EL TRIUNFO A RIVER ANTE BRAGANTINO ⚽⚪🔴#Sudamericana pic.twitter.com/J7hvKBPfKD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

“El otro día jugó unos segundos. Hoy tiró el centro, ¿no?”, resumió Eduardo Coudet tras el partido, entre la ironía y la satisfacción. El técnico, que viene mirando a las inferiores en medio de lesiones y rendimientos irregulares, encontró en Silva personalidad para no esconderse, lectura para entender el contexto y una calma poco habitual en alguien que recién empieza a asomar. Y eso que el chico tiene la particularidad de haber disputado solamente siete partidos en Reserva.

La historia de Lucas Silva

El camino hasta acá no fue lineal. El juvenil categoría 2007 nació en La Dulce, un pueblo bonaerense, y durante años viajó para jugar apenas dos partidos por mes porque no había lugar en la pensión ni tenía las posibilidades económicas de mudanza. Más adelante llegó el salto: se instaló con su mamá, empezó en el Instituto River y se adaptó a una rutina completamente distinta.

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Esa vorágine de cambios también impactó dentro de la cancha. Durante sus inicios en el Club Deportivo La Dulce, Silva se desempeñaba como delantero. Pero todo cambió cuando al probarse en River convenció su adaptación al mediocampo.

Lucas Silva, el nuevo juvenil que se gana la confianza de Coudet en River (@lucas_silva523).

“Me gusta mucho que la pelota pase por mí para poder manejar los tiempos y distribuir el juego. Soy muy simple para jugar”, se definió tiempo atrás, para el sitio oficial de River, quien creció mirando a Enzo Pérez como referente. “Hay que ser lo más profesionales posible dentro y fuera: descansar, alimentarse bien y estar bien en el estudio”, explicó, consciente de la responsabilidad de jugar en el Millonario. Aunque la formación integral no la negocia en ningún lado: reconoció a que en futuro le gustaría estudiar Contabilidad.

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Hoy, con pocos minutos pero una intervención que ya quedó marcada, Silva empieza a meterse en la consideración. No por acumulación, sino por impacto. Porque a veces el fútbol no necesita demasiado tiempo: alcanza con aparecer en el momento justo para empezar a cambiar una historia.

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