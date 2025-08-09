Es tendencia:
La lesión de Germán Pezzella en River vs. Independiente que le trae un dolor de cabeza a Marcelo Gallardo

El zaguero pidió el cambio apenas se lesionó y llegó llorando al banco de suplentes. Situación que no pinta nada bien, a menos de una semana de los partidos de Libertadores.

Lautaro Tiburzio

En la previa del clásico con Independiente, Riversufrió la inesperada baja de Paulo Díaz para el compromiso en Avellaneda. Marcelo Gallardo optó por colocar a Lautaro Rivero junto conGermán Pezzella en la zaga central ante el Rojo, pero apenas 40 minutos más tarde tuvo que retocar la defensa por una lesión del campeón del mundo en su rodilla.

La lesión no pinta nada bien. Pezzella se torció la rodilla de manera anti natural y cayó sentido al césped, sin siquiera moverse. Automáticamente pidió el cambio y se retiró llorando del campo de juego, algo que se incrementó cuando se sentó en el banco de suplentes.

Ahora quedará que se realicen los estudios pertinentes para que se sepa de manera fehaciente lo que le sucedió, pero el panorama no es alentador. A menos que se trate de un verdadero milagro, el zaguero nacido en Bahía Blanca tendrá -de mínima- una lesión similar a un esguince o incluso un compromiso en sus ligamentos.

Esto le supone un dolor de cabeza tremendo a Marcelo Gallardo para el futuro inmediato. Es que River juega este jueves la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y el DT millonario casi no tiene opciones para la zaga de cara al compromiso con Libertad en Paraguay.

Lesionado Martínez Quarta, Juan Portillo haciendo una puesta a punto, Paulo Díaz entre algodones y ahora Pezzella lesionado de aparente gravedad, Gallardo solo podrá contar con Sebastián Boselli y Federico Gattoni para la Libertadores. A menos que el chileno se recupere en tiempo récord o se agilice a Portillo, el Muñeco solo tendrá esas dos opciones para la defensa.

Lautaro Rivero no fue inscripto en la lista de buena fe y no podrá formar parte de los partidos de octavos, a menos que antes del lunes 11 hagan un pedido formal a Conmebol para hacer un cambio de último momento en la lista.

Los titulares de River e Independiente en el clásico

River: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Independiente: Rodrigo Rey: Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Cristian Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Matías Abaldo y Santiago Montiel

