River Plate

La primera promesa de Stefano Di Carlo a los hinchas de River tras ser elegido como presidente

El candidato del oficialismo obtuvo el 61,7% de los votos y se convirtió en el presidente electo más joven de la historia del club.

Por Lautaro Toschi

Di Carlo saluda a las autoridades de la mesa en la que votó
© @stefanodicarloDi Carlo saluda a las autoridades de la mesa en la que votó

El socio de River se manifestó de manera contundente a través de voto y eligió a Stefano Di Carlo para que sea el sucesor de Jorge Brito como presidente del club de Núñez. Casi 26 mil socios se acercaron a votar y ratificaron el modelo de la continuidad y el resultado fue claro: Di Carlo obtuvo el 61,7% de los votos, mientras que el segundo -Carlo Trillo- recibió el 16,2%. Detrás quedaron Luis Belli (9,6%), Daniel Kiper (8,2%) y Pablo Lunati (4%).

El mensaje del socio fue claro: seguir con el modelo que inició en 2013 Rodolfo D´Onofrio en sus dos mandatos y también con el de Jorge Brito, que gobernó el club entre 2021 y 2025. Pero quien también envió un contundente mensaje fue Stefano Di Carlo, el presidente electo más joven de la historia del club con sus 36 años.

¿Qué dijo Di Carlo tras ganar las elecciones?

Una vez que se conocieron los resultados, Stefano Di Carlo afirmó: “Quiero agradecer y destacar al socio que se acercó a votar, construyendo la elección más masiva de la historia de River. Ha sido el protagonista exclusivo de este hito para River y su historia democrática, de calidad institucional y en condición de Asociación Civil sin fin de lucro, de la que estamos orgullosos de ser y pertenecer, y entender el peso y la trascendencia de la vida democrática de River”.

Además, agregó: “Estos son momentos en los que se acostumbra a la celebración, pero no es el caso. Es un punto de partida, no de llegada. Comienza una nueva etapa que es una continuidad, que requiere de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Tenemos muy en claro los desafíos y oportunidades que tiene River en lo que viene”.

Quién es Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River

Por otro lado, Di Carlo le prometió a los socios: “La manera de afrontar los desafíos es con trabajo, dedicación, metodología y disciplina“. El socio de River eligió revalidar este camino, que ha puesto a River en el lugar que corresponde y al que le quedan muchos desafíos por los que vamos a ir”.

¿Cuándo asume Di Carlo como presidente de River?

La asunción de Stefano Di Carlo como presidente de River será el lunes 3 de noviembre desde las 18 horas. Además, también asumirán sus tres vicepresidentes: Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Por otro lado, quedará conformada la nueva Comisión Directiva, que además de la vocales del oficialismo tendrá a tres de la lista de Carlos Trillo, que quedó segundo en las elecciones.

Se estrena en un Superclásico: cuándo asume Stefano Di Carlo como presidente de River

DATOS CLAVE

  • Stefano Di Carlo fue elegido presidente de River con el 61,7% de los votos.
  • Di Carlo, con 36 años, se convirtió en el presidente electo más joven de la historia de River.
  • La asunción de Stefano Di Carlo y su nueva Comisión Directiva será el lunes 3 de noviembre a las 18 horas.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

