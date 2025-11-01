Quién es Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River

El próximo lunes, a partir de las 18 horas, River celebrará la asunción de su nuevo presidente: Stefano Di Carlo. Este sábado, en una jornada marcada por una histórica concurrencia a las urnas, más de 25 mil socios del Millonario eligieron al sucesor de Jorge Brito y el elegido, por amplia mayoría fue Di Carlo, un joven de 36 años con larga vida en la política del club, tanto por su bisabuelo y su abuelo, como también por su camino, el cual comenzó en 2013 de la mano de Rodolfo D´Onofrio.

Si bien la asunción será el próximo lunes, desde hace tiempos se sabía que Stefano Di Carlo sería el próximo presidente de River. Fue apoyado públicamente tanto por Rodolfo D´Onofrio como por Jorge Brito y es de público conocimiento que los socios, en líneas generales, apoyan al oficialismo desde hace más de una década. Con errores y aciertos, en Núñez se vive una calma institucional desde hace tiempo y eso el socio lo valora. Además de Di Carlo, como vicepresidentes asumirán Ignacio Villarroel, Andrés Ballota y Mariano Taratuty. Cabe destacar que el mandamás recibió más del 50% de los votos en la jornada.

Una vida vinculada a River

Ángel Di Carlo fue un dirigente de River de la época en la que se construyó el Estado Monumental, su hijo Osvaldo fue vicepresidente de Hugo Santilli a mediados de la década del 80 y luego presidente en el año 1989. Stefano es bisnieto de Ángel y nieto de Osvaldo, por lo que desde muy chico recibió la pasión por el club.

Osvaldo Di Carlo y Stefano en el Monumental. (Foto: @stefanodicarlo).

A partir de 2013 se sumó a la política de River y acompañó a Rodolfo D´Onofrio, que ganó las elecciones con claridad. En su primer mandato ocupó áreas de comunicación y educación, mientras que en la segunda le tocó la difícil tarea de reemplazar a Guillermo Cascio en la vicepresidencia a causa de su fallecimiento. De esta manera se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia del club. Ya en la gestión de Jorge Brito fue Secretario General, uno de los cargos más importantes.

Formación académica y trabajo en el sector privado

Stefano Di Carlo nació el 13 de mayo de 1989, concurrió al colegio de River y luego se formó académicamente en la Universidad de Buenos Aires donde se recibió de Licenciado en Administración, también se graduó en la Universidad de Tres de Febrero en la Licenciatura en Políticas Públicas.

Publicidad

Publicidad

En lo que respecta a lo laboral, Stefano Di Carlo siempre estuvo asociado a la tecnología y en River fue determinante su aporte para crear el sistema RiverID, el cual es fundamental para que los socios puedan realizar trámites, desde sacar entradas, abonos, liberar su lugar en el Monumental, aunque también sirve para sacar entradas al Museo River, sacar estacionamiento o mismo comprar comida para retirarla el día del partido sin tener que hacer filas.

Stefano Di Carlo será presidente de River hasta 2029. (Foto: @stefanodicarlo).

En el sector privado es cofundador del Grupo IDIX, el cual tiene diversas empresas vinculadas a brindar soluciones en tecnología, comunicación y organización de eventos, entre las que se destacan: Think Solutions SRL, Ronda 360, Fan Factory y ATTI.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Stefano Di Carlo asumirá como nuevo presidente de River el próximo lunes a partir de las 18 horas .

asumirá como nuevo presidente de River el a partir de las . Di Carlo, de 36 años , es bisnieto de Ángel Di Carlo y nieto de Osvaldo Di Carlo , ex presidente.

, es de y de , ex presidente. Di Carlo fue Secretario General de Jorge Brito y cofundador del Grupo IDIX, vinculado a la tecnología.

ver también Los 12 jugadores que tienen que volver a River en diciembre