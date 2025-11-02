Es tendencia:
Se estrena en un Superclásico: cuándo asume Stefano Di Carlo como presidente de River

El pasado sábado se celebró una elección récord con casi 26 mil votantes y con más de 60% ganó el candidato oficialista.

Por Lautaro Toschi

Stefano Di Carlo
© @stefanodicarloStefano Di Carlo

El pasado sábado fueron las elecciones presidenciales en River y en el club se vivió una verdadera fiesta de la democracia. Fue una jornada récord, ya que nunca antes habían concurrido tantos socios a votar -fueron casi 26 mil- y el claro vencedor fue Stefano Di Carlo, que obtuvo el 61,7% de los votos. Segundo quedó Carlos Trillo con el 16,2%, tercero fue Luis Belli con el 9,6%, cuarto quedó Daniel Kiper con el 8,2%, mientras que Pablo Lunati fue quinto con el 4% de los votos.

Stefano Di Carlo fue el candidato del oficialismo y plantea que es la continuidad de las gestiones de Rodolfo D´Onofrio y de Jorge Brito. Una curiosidad es que, a sus 36 años, se convirtió en el presidente electo más joven de la historia de River. Anteriormente había sido el vicepresidente -en el segundo mandato de D´Onofrio- más joven del club a sus 29 años.

¿Cuándo asumirá Stefano Di Carlo como presidente de River?

La asunción de Stefano Di Carlo como presidente de River será el lunes 3 de noviembre a partir de las 18 horas. No solamente asumirá él, sino también sus tres vicepresidentes -Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty-, además de la nueva Comisión Directiva, que además de contar con los vocales del oficialismo, tendrá tres de la oposición, que conformaron la lista de Carlos Trillo, quien quedó segundo en las elecciones.

De esta manera, Di Carlo asumirá formalmente las funciones de presidente el martes 4 de noviembre y su primer partido en este nuevo rol será nada más y nada menos que el Superclásico ante Boca del próximo domingo, que se jugará a partir de las 16.30 horas. El flamante presidente dirá presente en La Bombonera junto a una pequeña delegación de dirigentes.

Andrés Ballotta, Stefano Di Carlo, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. (Foto: Prensa River).

Andrés Ballotta, Stefano Di Carlo, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. (Foto: Prensa River).

Di Carlo y la promesa de techar y ampliar la capacidad del Monumental

En la previa de las elecciones, Di Carlo habló con Clarín y dijo: “Tenemos un proyecto de techado del estadio que está muy avanzado y que, además, permitirá ampliar aún más su capacidad. Si los socios nos eligen y continuamos este camino de crecimiento, el Monumental superará las 100 mil personas de aforo“.

“Si bien aún no puedo adelantar todos los detalles, sí puedo anticipar que el proyecto contempla 15 mil nuevos lugares que podrán ser utilizados por los socios con su cuota al día, que se sumarán a los 24 mil ya existentes en las tribunas Sívori y Centenario bajas inferiores”, agregó el presidente electo.

DATOS CLAVE

  • Stefano Di Carlo ganó las elecciones presidenciales de River con el 61,7% de los votos.
  • Con 36 años, Stefano Di Carlo es el presidente electo más joven en la historia de River Plate.
  • La asunción de Di Carlo como presidente de River será el lunes 3 de noviembre a las 18 horas.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

