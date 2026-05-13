Por qué no juega Juanfer Quintero en River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

Luego de su gran actuación frente a San Lorenzo, el colombiano arranca el cotejo contra el Lobo en el banco de los suplentes.

Por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional y en el Estadio Monumental de Núñez, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se encuentran frente a frente con el objetivo en común de hacerse con el último boleto rumbo a las semifinales.

En ese contexto, un rato antes del pitazo inicial, Eduardo Coudet, director técnico de la entidad Millonaria, le puso punto final al misterio y confirmó los once titulares para medir fuerzas con el Lobo. Y así se despejaron todas las dudas que se habían generado.

Por un lado, el Chacho sorprendió a propios y extraños con la titularidad de Santiago Lencina, joven volante ofensivo que no venía gozando de demasiado rodaje. Y, por el otro, también llamó la atención de muchos la ausencia de Juan Fernando Quintero.

Quintero, suplente en River vs. Gimnasia

Lisa y llanamente, Juan Fernando Quintero no es de la partida por una cuestión meramente táctica. Sucede que Coudet determinó que el experimentado futbolista colombiano inicie el partido contra los de Ariel Pereyra sentado en el banco de los suplentes.

Esta determinación de Coudet puede tener que ver con la necesidad de un descanso por parte de Quintero, así como también con la influencia que suele tener el ex jugador de Racing Club, entre otros equipos, ingresando en los segundos tiempos.

El cuadro del Torneo Apertura