Clasificaciones y descensos en juego: los árbitros para la decisiva última fecha del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025 atraviesa su recta final y a los equipos solo les queda un partido por delante antes de la disputa de los Playoffs. La Fecha 16, para la cual ya se asignaron árbitros, servirá para definir luchas en todos los sectores y luego habrá enfrentamientos a partido único hasta conocer al campeón de este segundo semestre.
La victoria de Boca Juniors en el Superclásico resolvió más de un objetivo para los de Claudio Úbeda, pero dejó a River Plate en problemas. Ante Vélez Sarsfield, el Millonario se jugará no solo el pase a los octavos de final, sino también la chance de estar en la Copa Libertadores del próximo año. Leandro Rey Hilfer fue el asignado por AFA para el reencuentro entre Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo.
Por otro lado, el Xeneize cerrará esta etapa en La Bombonera ante Tigre con arbitraje de Darío Herrera. Los de azul y oro precisan un resultado positivo para asegurarse el primer lugar de la Zona A hacia los Playoffs.
Otro duelo trascendental será el de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors. Aquí, River prestará especial atención, ya que el Bicho tiene la chance de quedarse con el boleto a la fase previa de la Libertadores y desplazar a los de Núñez a la Sudamericana. Luis Lobo Medina será el pito en este partido en Estadio UNO.
En cuanto a la pelea por mantener la categoría, Nicolás Ramírez estará en Aldosivi vs. San Martín de San Juan, mientras que Facundo Tello será el árbitro de Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra. Además, Nicolás Lamolina impartirá justicia en San Lorenzo ante Sarmiento.
Todos los árbitros de la Fecha 16
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
- 20.00 – Lanús vs. Atlético Tucumán – Pablo Dóvalo
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE
- 17.00 – Aldosivi vs. San Martín de San Juan – Nicolás Ramírez
- 17.00 – Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra – Facundo Tello
- 19.15 – San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín – Nicolás Lamolina
- 21.30 – Independiente vs. Rosario Central – Sebastián Zunino
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
- 17.00 – Instituto vs. Talleres – Yael Falcón Pérez
- 17.00 – Vélez Sarsfield vs. River Plate – Leandro Rey Hilfer
- 20.15 – Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors – Luis Lobo Medina
- 20.15 – Newell’s Old Boys vs. Racing – Sebastián Martínez
- 20.15 – Boca Juniors vs. Tigre – Darío Herrera
- 20.15 – Central Córdoba vs. Banfield – Andrés Merlos
LUNES 17 DE NOVIEMBRE
- 17.00 – Barracas Central vs. Huracán – Andrés Gariano
- 17.00 – Belgrano vs. Unión de Santa Fe – Nazareno Arasa
- 17.00 – Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia – Bruno Amiconi
- 19.30 – Platense vs. Gimnasia La Plata – Fernando Echenique
