Clasificaciones y descensos en juego: los árbitros para la decisiva última fecha del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025 atraviesa su recta final y a los equipos solo les queda un partido por delante antes de la disputa de los Playoffs. La Fecha 16, para la cual ya se asignaron árbitros, servirá para definir luchas en todos los sectores y luego habrá enfrentamientos a partido único hasta conocer al campeón de este segundo semestre.

La victoria de Boca Juniors en el Superclásico resolvió más de un objetivo para los de Claudio Úbeda, pero dejó a River Plate en problemas. Ante Vélez Sarsfield, el Millonario se jugará no solo el pase a los octavos de final, sino también la chance de estar en la Copa Libertadores del próximo año. Leandro Rey Hilfer fue el asignado por AFA para el reencuentro entre Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo.

Por otro lado, el Xeneize cerrará esta etapa en La Bombonera ante Tigre con arbitraje de Darío Herrera. Los de azul y oro precisan un resultado positivo para asegurarse el primer lugar de la Zona A hacia los Playoffs.

Otro duelo trascendental será el de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors. Aquí, River prestará especial atención, ya que el Bicho tiene la chance de quedarse con el boleto a la fase previa de la Libertadores y desplazar a los de Núñez a la Sudamericana. Luis Lobo Medina será el pito en este partido en Estadio UNO.

En cuanto a la pelea por mantener la categoría, Nicolás Ramírez estará en Aldosivi vs. San Martín de San Juan, mientras que Facundo Tello será el árbitro de Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra. Además, Nicolás Lamolina impartirá justicia en San Lorenzo ante Sarmiento.

Todos los árbitros de la Fecha 16

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

20.00 – Lanús vs. Atlético Tucumán – Pablo Dóvalo

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

17.00 – Aldosivi vs. San Martín de San Juan – Nicolás Ramírez

17.00 – Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra – Facundo Tello

19.15 – San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín – Nicolás Lamolina

21.30 – Independiente vs. Rosario Central – Sebastián Zunino

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

17.00 – Instituto vs. Talleres – Yael Falcón Pérez

17.00 – Vélez Sarsfield vs. River Plate – Leandro Rey Hilfer

20.15 – Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors – Luis Lobo Medina

20.15 – Newell’s Old Boys vs. Racing – Sebastián Martínez

20.15 – Boca Juniors vs. Tigre – Darío Herrera

20.15 – Central Córdoba vs. Banfield – Andrés Merlos

LUNES 17 DE NOVIEMBRE

17.00 – Barracas Central vs. Huracán – Andrés Gariano

17.00 – Belgrano vs. Unión de Santa Fe – Nazareno Arasa

17.00 – Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia – Bruno Amiconi

19.30 – Platense vs. Gimnasia La Plata – Fernando Echenique

