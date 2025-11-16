Es tendencia:
Los hinchas de River apuntaron contra un titular en el empate ante Vélez: “Juega como si ya no quisiera estar en el club”

El Millonario no pudo en Liniers y los fanáticos del Millonario destrozaron a uno de los de Gallardo.

Por Agustín Vetere

La crítica de los hinchas de River.
La crítica de los hinchas de River.

En el Estadio José Amalfitani, River Plate empató sin goles ante Vélez Sarsfield en el marco de la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Así, el Millonario quedó expectante de cara a los últimos compromisos de esta jornada, que definirán posiciones en todas las tablas.

El combinado dirigido por Marcelo Gallardo buscaba puntos clave para la Tabla Anual, pero también para acomodarse lo más alto posible en la Zona B de cara a los octavos de final. Por eso, salió a jugar esta última jornada con lo mejor a disposición.

En su regreso como titular, Sebastián Driussi protagonizó varias de las jugadas del conjunto de Núñez, aunque no logró completar con éxito ninguna de ellas. En redes sociales, los hinchas de River salieron a cruzarlo al reprochar su rendimiento desde su vuelta al club.

“Driussi juega como si ya no quisiera estar en el club al que llegó hace 9 meses. Corré un poco o pedí el cambio, maestro”, disparó uno de ellos. Otro, en cambio, expresó: “Lo de Driussi es penoso”.

Enzo Pérez habló de la escasez de minutos en River, la renovación para el 2026 y el malestar con Gallardo: “No hace falta aclarar nada”

ver también

Enzo Pérez habló de la escasez de minutos en River, la renovación para el 2026 y el malestar con Gallardo: "No hace falta aclarar nada"

DATOS CLAVE

  • Sebastián Driussi regresó como titular en el empate de River contra Vélez.
  • El futbolista fue criticado por los hinchas de River en redes sociales por su rendimiento.
  • Un comentario criticó a Driussi por su desempeño a 9 meses de su regreso al club.
