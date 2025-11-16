Los hinchas de River apuntaron contra un titular en el empate ante Vélez: “Juega como si ya no quisiera estar en el club”

En el Estadio José Amalfitani, River Plate empató sin goles ante Vélez Sarsfield en el marco de la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Así, el Millonario quedó expectante de cara a los últimos compromisos de esta jornada, que definirán posiciones en todas las tablas.

El combinado dirigido por Marcelo Gallardo buscaba puntos clave para la Tabla Anual, pero también para acomodarse lo más alto posible en la Zona B de cara a los octavos de final. Por eso, salió a jugar esta última jornada con lo mejor a disposición.

En su regreso como titular, Sebastián Driussi protagonizó varias de las jugadas del conjunto de Núñez, aunque no logró completar con éxito ninguna de ellas. En redes sociales, los hinchas de River salieron a cruzarlo al reprochar su rendimiento desde su vuelta al club.

“Driussi juega como si ya no quisiera estar en el club al que llegó hace 9 meses. Corré un poco o pedí el cambio, maestro”, disparó uno de ellos. Otro, en cambio, expresó: “Lo de Driussi es penoso”.

