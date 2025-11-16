Vélez vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este domingo se disputa la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025, donde Vélez recibe a River en un duelo clave para definir los puestos finales y la posible clasificación del Millonario a la Copa Libertadores. El encuentro en el Estadio José Amalfitani comienza a las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El cotejo es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
