Torneo Clausura

Vélez vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Por la última fecha, se miden en el José Amalfitani para definir los puestos finales y la posible clasificación del Millonario a la Copa Libertadores.

Los jugadores, a calentar

Los futbolistas de ambos elencos ya realizan los trabajos precompetitivos.

¡ASÍ VA VÉLEZ!

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Dilan Godoy, Manuel Lanzini.

¡ASÍ FORMA RIVER!

Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

Los últimos 5 encuentros de River

  • Boca 2-0 River | Torneo Clausura
  • River 0-1 Gimnasia | Torneo Clausura
  • River 0-0 Independiente Rivadavia | Copa Argentina
  • Talleres 0-2 River | Torneo Clausura
  • River 0-1 Sarmiento | Torneo Clausura

Los últimos 5 partidos de Vélez

  • Gimnasia 2-0 Vélez | Torneo Clausura
  • Vélez 0-1 Talleres | Torneo Clausura
  • Sarmiento 0-2 Vélez | Torneo Clausura
  • Vélez 1-2 Rosario Central | Torneo Clausura
  • Riestra 2-2 Vélez | Torneo Clausura
La combinación que deja a River sin Libertadores

A esta hora, el Millonario está cuarto en la tabla anual con 43 unidades. En caso de terminar en dicha posición, podría recibir un cupo si Rosario Central, Boca o Argentinos se consagran campeón. Pero conocé la única combinación que lo deja sin chances de jugar la Libertadores.

Posibles formaciones de Vélez y River

Por Nahuel De Hoz

Tomás Marchiori y Maximiliano Salas, protagonistas de Vélez y River.
Tomás Marchiori y Maximiliano Salas, protagonistas de Vélez y River.

Este domingo se disputa la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025, donde Vélez recibe a River en un duelo clave para definir los puestos finales y la posible clasificación del Millonario a la Copa Libertadores. El encuentro en el Estadio José Amalfitani comienza a las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El cotejo es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

La única combinación de resultados que deja a River sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

