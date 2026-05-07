Los hinchas de River apuntaron contra un titular tras el triunfo ante Carabobo: “Fin de ciclo”

El Millonario venció 2-1 al elenco venezolano de manera agónica, pero un jugador no contentó a los simpatizantes.

Este jueves por la noche, River venció 2-1 a Carabobo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En un partido que pasó de todo, los goles fueron marcados por Maximiliano Meza y Matías Núñez, pero también Juan Fernando Quintero erró un penal y Santiago Beltrán fue expulsado, por lo que Matías Viña tuvo que atajar provisoriamente.

En ese contexto inusual en un compromiso correspondiente al ámbito internacional, el Millonario no mostró una buena cara desde el juego colectivo. Por ese motivo, los fanáticos se quejaron del rendimiento de un futbolista que integró el equipo titular, debido a su flojo desempeño sobre el campo de juego del Estadio Polideportivo Misael Delgado, de Venezuela.

¡¡BRUERA SE QUEDÓ CON EL PENAL DE JUANFER!!



Quintero pateó al medio y el arquero de Carabobo tapó con las piernas para evitar el 1-0 de River.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/2SnnCLvzAS — DSPORTS (@DSports) May 8, 2026

Lo cierto es que, por su nivel ante Carabobo, los hinchas de River arremetieron contra Quintero. A través de sus cuentas personales en las redes sociales, los simpatizantes no perdonaron lo hecho por el colombiano y se expresaron. “Fin de ciclo“, fue el comentario que más destacó en X (ex Twitter) tras el partido que disputó Juanfer en territorio venezolano.

Otros de los comentarios que más resaltaron en las plataformas digitales, fueron: “Es uno menos”, “no quiere jugar más en River“, “es impresentable”, “está para la liga senior“, “si no tenés ganas de jugar, tomate vacaciones”, “es una máquina de mandarse cagadas”, “está lentísimo”, “no quiere jugar al fútbol, no le interesa River” y “no se puede mover“.

Juan Fernando Quintero, colombiano de River. (Getty Images)

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Los comentarios de los hinchas de River

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El partido de Juanfer para los que no lo están viendo pic.twitter.com/mj41rAHoOT — Bover (@Bover00) May 8, 2026

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