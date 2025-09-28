Los hinchas de River responsabilizaron a un titular por la derrota frente a Riestra: “Hizo el partido más amateur que jamás vi”

River no levanta cabeza y volvió a recibir un durísimo golpe. El Millonario cayó 2-1 ante Riestra en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura, y alcanzó su cuarta derrota consecutiva. Una racha que no ocurría desde 2010 y se acrecienta si se considera la eliminación por la Copa Libertadores. Y el clima en Núñez no fue el mejor: los hinchas despidieron al equipo entre silbidos. Aunque un nombre en particular quedó en el ojo de la tormenta.

Se trata de Fabricio Bustos, quien volvió a sumar rodaje como lateral derecho y fue mirado de reojo tras una floja respuesta en la acción que derivó en el segundo gol del Malevo. Tras un centro al segundo palo, el defensor no la rechazó y falló al dejarla que pique. Es que la pelota lo terminó superando y Ramírez aprovechó para desacomodarlo y quedar solo frente al arco. El delantero definió sin problemas ante un Armani que no pudo hacer nada. Una acción de juego que los hinchas no perdonaron a través de las rede sociales.

“El partido de Bustos es deprimente“, calificó un usuario, mientras que otro de ellos se mantuvo en la misma línea y sentenció: “No le dio un paso a un compañero, que se vaya tranquilo si quiere“. Incluso, algunos aprovecharon a marcar cierta diferencia de rendimiento con Gonzalo Montiel, su competidor del puesto. “Y por acá decían que era mejor, no lo comparen más“, sostuvo un simpatizante.

