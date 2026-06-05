Seis futbolistas del Millonario disputarán con sus selecciones la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026. La expectativa es cada vez más grande, especialmente porque las selecciones sudamericanas tiene todo para hacer una buena Copa del Mundo. River es el club argentino que más futbolistas cedió al certamen y eso representa orgullo, pero también un ingreso importante de dinero.

Son seis los futbolistas de River que fueron convocados por sus selecciones al Mundial: Gonzalo Montiel en Argentina, Juanfer Quintero y Kevin Castaño en Colombia, Matías Galarza Fonda en Paraguay, Matías Viña en Uruguay y Kendry Páez en Ecuador.

¿Cuánto dinero recibirá River por ceder a sus jugadores?

FIFA le paga a los equipos que cedieron a sus jugadores, pero no solamente a sus clubes actuales, sino también -en un porcentaje menor- a los que tuvieron al futbolista en los últimos dos años. En esta oportunidad, según informó el periodista Germán Balcarce, River se aseguró que la casa madre del fútbol mundial le pague al menos 720.645 dólares, aunque la suma podrá aumentar si las selecciones de los convocados avanzan en la competición más allá de la fase de grupos, algo bastante probable.

FIFA le paga a los clubes que ceden a sus futbolistas 10.950 dólares por día, pero la repartija es en relación a la cantidad de días que ese futbolista lleva en el club. El corte que se hace es en los últimos dos años. En el caso de River, el jugador mundialista que está hace más tiempo es Gonzalo Montiel, con 500 días.

Lo sigue de cerca Kevin Castaño con 445 días, detrás aparece Juanfer Quintero con 318 días, un escalón por debajo está Matías Galarza Fonda con 214 días, en el quinto puesto está Matías Viña con 147 días y cierra la lista Kendry Páez con 120 días. Cabe destacar que Galarza Fonda, que irá al Mundial con Paraguay, sigue perteneciendo a River pese a estar por volver de su préstamo en Atlanta United.

Matías Viña, el único jugador de River mundialista en Uruguay. (Foto: Getty).

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El dinero que ingresa por cada jugador

Gonzalo Montiel (500 días en River): U$S 7.500 diarios

(500 días en River): Kevin Castaño (445 días en River): U$S 6.675

(445 días en River): Juan Fernando Quintero (318 días en River): U$S 4.770

(318 días en River): Matías Galarza Fonda (214 días en River): U$S 3.210

(214 días en River): Matías Viña (147 días en River): U$S 2.205

(147 días en River): Kendry Páez (120 días en River): U$S 1.815

*Este dinero es por la fase de grupos, en caso de avanzar las selecciones involucradas, la suma aumentará.

Kendry Páez jugará el Mundial para Ecuador. (Foto: Getty).

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