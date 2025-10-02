Los puntajes de River en el triunfo ante Racing por Copa Argentina: jugador x jugador

Franco Armani (5): más allá de la atajada ante el mano a mano con Maravilla Martínez en el primer tiempo, fue un partido sin sobresaltos para el golero riverplatense. Salió mucho de la zona del área chica, con irregularidad.

Gonzalo Montiel (5): mejoró respecto a sus últimas actuaciones. Tuvo un partido a la altura. Cuando River dominó, fue importante, y en el peor momento millonario estuvo en la cueva para colaborar en defensa.

Lucas Martínez Quarta (6): firme partido en defensa. Llevó muy bien a Maravilla Martínez y le complicó el partido al duro delantero de Racing. Cuando Rivero tomó la marca del 9, se quedó marcando a Conechny y a Balboa cuando ingresó, y lo hizo de manera correcta.

Lautaro Rivero (5.5): no fue su mejor encuentro, pero destacó con la marca en general. Tuvo un cruce vital en área propia que podía terminar en gol de Racing. Se afianza en cada partido como el zaguero titular de River.

Marcos Acuña (4): un partido correcto, hasta el final del mismo. Firme en defensa y peligroso en ataque, pero no pudo terminar de buena manera el encuentro por su temperamento. Calentó a los hinchas de Racing con una provocación innecesaria y post partido se peleó con Santiago Sosa.

Kevin Castaño (5): el colombiano marcó el juego por momentos, pero no dejó una actuación destacable. En comparación a sus últimos compromisos, enorme levantada de rendimiento. Fue amonestado sobre el final del compromiso.

Publicidad

Publicidad

Juan Portillo (6): su mejor partido en River. Marcó los tiempos en ataque y defensa, provocó a Maravilla Martínez para la primera tarjeta amarilla (que era para roja directa) y se destacó desde la mitad de cancha.

Giuliano Galoppo (5): poco contacto con la pelota y sin su característica llegada al área rival. Buen partido táctico ocupando espacios en el mediocampo. Fue reemplazado por Matías Galarza a los 78′.

Juan Fernando Quintero (5): no fue el mejor partido del colombiano. Intentó generar juego ofensivo como mediapunta aportando pases clave a Colidio y Salas. Así como sucedió con todo River, tuvo buenos primeros minutos y su juego mermó con el paso de la primera parte. Salió en el entretiempo para el ingreso de Nacho Fernández.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Salas (7): gol tempranero para cumplir con la ley del ex, un par de intentos al arco más durante el primer tiempo, y ese fue su partido. En el complemento no tuvo intervenciones importantes con la pelota. Aún así, por la injerencia en el resultado, fue la figura.

Facundo Colidio (6.5): junto con Salas, el mejor de la cancha y de River. Mostró firmeza para los ataques, intentó en reiteradas ocasiones su gol pateando desde afuera y le hizo la vida imposible a la defensa de Racing. Salió sobre el final para que ingrese Borja.

INGRESARON

Ignacio Fernández (5): correcto ingreso, aunque le costó meterse en partido y River sufrió el inicio del complemento. Luego del parate por la poca visibilidad, se conectó más con el juego y fue importante en mitad de cancha.

Publicidad

Publicidad

Matías Galarza Fonda (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.

Miguel Borja (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.

Santiago Lencina (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.