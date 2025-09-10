Los que vuelven de la fecha FIFA, los lesionados y las dudas de Gallardo: así está River a 7 días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores

Luego de la fecha FIFA, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, ya cuenta con todo el plantel a su disposición luego de que regresen los futbolistas que fueron convocados a sus respectivas selecciones, y es por eso que prepara la seguidilla de partidos que afrontará en el mes.

Si bien el primer objetivo es Estudiantes en La Plata por la octava fecha del Torneo Clausura, el foco principal del Millonario está puesto en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, en donde se enfrentará a Palmeiras de Brasil y definirá la llave como visitante.

Los convocados por sus selecciones regresaron sin lesiones

Paulo Díaz, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza Fonda regresaron a los entrenamientos tras jugar con sus selecciones. La buena noticia para Gallardo es que ninguno de estos acusó molestias físicas, por lo que podrán estar presentes en los próximos compromisos.

En cuanto a los convocados a la Selección Argentina, Acuña no sumó minutos en ninguno de los dos partidos, mientras que Montiel fue titular en Ecuador y fue reemplazado en el segundo tiempo. Paulo Díaz, quien estuvo citado para Chile, completó los 180 minutos que jugó su selección.

Por su parte, Quintero ingresó en los dos partidos de Colombia, aportó dos asistencias y marcó un gol en las victorias ante Bolivia y Venezuela, mientras que Castaño sumó 77 minutos ante la Vinotinto. Cerrando el repaso, Galarza sumó 75 minutos y marcó un gol en la victoria de Paraguay frente a Perú.

Colidio y Driussi se recuperaron de sus lesiones

Facundo Colidio y Sebastián Driussi, quienes se perdieron el partido contra San Martín de San Juan, dejaron atrás sus molestias físicas y comenzaron a entrenar a la par del plantel, por lo que son variantes para Gallardo si lo decide. Lo mismo pasa con el Pity Martínez, quien se recuperó de un desgarro.

Por otro lado, en la fecha FIFA Gallardo recibió una mala noticia, debido a que Giorgio Costantini bajó a sumar minutos en el Superclásico de Reserva ante Boca y sufrió la rotura de ligamentos cruzados, por lo que tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.

Al mediocampista brasileño se le suma como baja Germán Pezzella, quien también se rompió los ligamentos cruzados. Por otro lado, Maxi Meza y Agustín Ruberto están en la recta final de sus recuperaciones, por lo que no estarán contra Palmeiras y apuntan a volver en octubre.

Gallardo piensa en el XI ante Palmeiras

De cara al duelo contra Estudiantes, Gallardo piensa en un XI alternativo, con algunos futbolistas titulares y otros habituales suplentes para equilibrar las cargas pensando en Palmeiras. Contra el elenco brasileño, el DT tiene en mente a siete titulares, por lo que tiene cuatro dudas.

En el arco se mantendrá Franco Armani, mientras que Marcos Acuña y Gonzalo Montiel serán los laterales. En la zaga central, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero pelearán por los dos lugares para cerrar la defensa titular.

Pasando a la mitad de cancha, Enzo Pérez será el cinco, Kevin Castaño será su acompañante, y el reemplazante del expulsado Giuliano Galoppo sería Nacho Fernández o Matías Galarza Fonda. En la delantera, Sebastián Driussi y Maxi Salas tienen su lugar asegurado, mientras que Quintero y Colidio podrían completar el tridente.

Así las cosas, el Millonario podría formar con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Matías Galarza; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Juanfer Quintero o Facundo Colidio.

