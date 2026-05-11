El defensor millonario admitió que le dolieron los insultos que los jugadores de River recibieron por parte de los hinchas en el Estadio Monumental durante el partido con San Lorenzo.

River Plate venció a San Lorenzo en los penales y consiguió el pase a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026. No obstante, la eliminación lo acechó todo el tiempo, lo que generó que en el Estadio Monumental brotara una vez más el nerviosismo del público millonario, que hace rato está disconforme con el funcionamiento del equipo, un clima que el club arrastra desde el último ciclo de Marcelo Gallardo.

Tanto fue así que en varios tramos del encuentro, sobre todo cuando el Ciclón se puso 2 a 1 en el alargue (luego lo empató Juan Fernando Quintero sobre el pitido final), los hinchas insultaron directamente a los jugadores del elenco comandado por Eduardo Coudet.

Al respecto, quien se expresó fue Lucas Martínez Quarta en zona mixta después de lo que fue el sufrido triunfo: ”Obviamente que nos dolió y nos tocó, pero bueno la gente se manifiesta, está en su derecho. Como jugador del club, duele, pero lo entendemos y la realidad es que en este final de campeonato vamos a necesitar de ellos, de su apoyo”.

Asimismo, el defensor no dudó en que habrá unión entre las partes para encarar de la mejor manera el próximo cruce por el Torneo Apertura, que será frente a Gimnasia y Esgrima La Plata (en su turno el Lobo le ganó 1 a 0 a Vélez como visitante en el José Amalfitani): ”El miércoles vamos a tener otra final y seguramente nos acompañarán como han hecho hasta ahora”.

"COMO JUGADOR DEL CLUB, DUELE" las palabras del Chino Martínez Quarta tras la explosión de los hinchas de River en el cierre del partido vs. San Lorenzo.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GgGDVlZASa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

Así quedaron conformados los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026

River y Gimnasia de La Plata se verán las caras este miércoles 13 de mayo en el Estadio Monumental. En la misma jornada también se enfrentarán Rosario Central y Racing Club en el Gigante de Arroyito (el Canalla eliminó a Independiente, en tanto que la Academia hizo lo propio con Estudiante de La Plata).

Publicidad

Mientras que por la otra llave Huracán visitará a Argentinos Juniors (dejaron afuera a Boca y Lanús, respectivamente) en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y Belgrano de Córdoba, en Alberdi, recibirá a Unión de Santa Fe (desplazaron a Talleres e Independiente Rivadavia de Mendoza). Estos compromisos tendrán lugar el martes 12.

En síntesis